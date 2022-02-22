  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (二) 13:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Apple】蘋果AR/VR眼鏡完成生產測試　傳於2022年底推出

科技 13:00 2022/02/22

分享：

Apple已經完成了該AR/VR眼鏡的第二階段工程驗證測試（EVT 2），以確保原型設備符合Apple的設計目標和規格。（DailyNationToday網站截圖）

蘋果（Apple）的AR/VR眼鏡離正式推出又近一大步，據《DigiTimes》報道，Apple已經完成了該AR/VR眼鏡的第二階段工程驗證測試（EVT 2），以確保原型設備符合Apple的設計目標和規格，並預計將在2022年底前亮相。

【Apple】外殼設計與前代相同！　日本Amazon出現疑似iPhone SE 3保護殼

近期Apple App Store的上傳日誌和其公開源代碼中，已證實了該AR/VR眼鏡操作系統realityOS的存在。綜合報道所得，有傳該AR/VR眼鏡具有超輕量級設計，配有兩個4K微型LED顯示屏、15個光學模塊、兩個主處理器，能夠進行Wi-Fi 6E連接、眼球追蹤、透視AR模式、物體追蹤以及手勢控制等功能，其售價約3,000美元（約23,000港元）。

【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品

不過彭博科技記者Mark Gurman就表示，該眼鏡未必能在今年內推出，原因不只是設計問題，還涉及受新冠肺炎疫情及全球供應鏈緊張等因素影響，因此預計在2022年至2023年中期之間推出，會是比較合理的時間點。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro　慶祝NBA 75周年
2022/02/18
【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro　慶祝NBA 75周年
【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
2022/02/21
【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動
2022/02/21
【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動
【Snapchat】Snapchat新功能　允許與朋友分享實時位置
2022/02/21
【Snapchat】Snapchat新功能　允許與朋友分享實時位置

你可能感興趣

【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro　慶祝NBA 75周年
11:30 2022/02/18
【Beats耳機】蘋果推特別版無線耳機Powerbeats Pro　慶祝NBA 75周年
【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
11:27 2022/02/21
【蘋果動向】AirPods變健身教練？　外媒爆料蘋果提交專利技術申請
【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動
12:00 2022/02/21
【Apple】蘋果推學生助手App Schooly　管理校園日常活動
Apple Wi－Fi 疫情 App Store VR AR 4K

下一篇文章

【蘋果動向】iPhone摺機或延至2025年？　傳研發全屏可摺MacBook
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】疑現安全漏洞？　黑客入侵Microsoft Teams聊天室發送惡意軟件
【網絡安全】疑現安全漏洞？　黑客入侵Microsoft Teams聊天室發送惡意軟件
【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難
【Google】太凍罷工？　Nest Cam、Doorbell低溫下現充電困難
【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用
【特朗普平台】特朗普自創社交平台TRUTH Social將上架　僅iOS用戶可使用
【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品
【蘋果動向】料3月初舉行發布會　彭博：蘋果今年會推4款配備M2芯片Mac新產品
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【Meta】元宇宙熱潮！　Horizon Worlds每月活躍用戶人數增至30萬
【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元
【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊　損失逾1,300萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款