【Apple】蘋果AR/VR眼鏡完成生產測試　傳於2022年底推出

▲ Apple已經完成了該AR/VR眼鏡的第二階段工程驗證測試（EVT 2），以確保原型設備符合Apple的設計目標和規格。（DailyNationToday網站截圖）

蘋果（Apple）的AR/VR眼鏡離正式推出又近一大步，據《DigiTimes》報道，Apple已經完成了該AR/VR眼鏡的第二階段工程驗證測試（EVT 2），以確保原型設備符合Apple的設計目標和規格，並預計將在2022年底前亮相。

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近期Apple App Store的上傳日誌和其公開源代碼中，已證實了該AR/VR眼鏡操作系統realityOS的存在。綜合報道所得，有傳該AR/VR眼鏡具有超輕量級設計，配有兩個4K微型LED顯示屏、15個光學模塊、兩個主處理器，能夠進行Wi-Fi 6E連接、眼球追蹤、透視AR模式、物體追蹤以及手勢控制等功能，其售價約3,000美元（約23,000港元）。

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不過彭博科技記者Mark Gurman就表示，該眼鏡未必能在今年內推出，原因不只是設計問題，還涉及受新冠肺炎疫情及全球供應鏈緊張等因素影響，因此預計在2022年至2023年中期之間推出，會是比較合理的時間點。

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責任編輯：陳卓賢