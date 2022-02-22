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【大行報告】大摩中港焦點股票名單加入安徽海螺及中海油服　剔走小米

股市 12:05 2022/02/22

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【大行報告】大摩中港焦點股票名單加入安徽海螺及中海油服　剔走小米

摩根士丹利調整中港焦點股名單，因應該行大宗商品策略師高高第三季布蘭期油價格預測調升至每桶100美元，將中海油田服務 （02883） 加入中港焦點股名單，並加入安徽海螺 （00914） ，剔走小米集團 （01810） 及奇安信（滬：688561）。

大摩指，該行預期原油市場於今年中將會出現低庫存、低剩餘產能及低投資的「三大赤字」情況，因此今年及明年油價料徘徊於95至96美元，而油氣服務股將於未來2年出現估值重估情況，股價將顯著改善。

「中海油服今年有望出現日費率轉好的情況，而中海油 （00883） 於2022至2025年產量的年均複合增長率（CAGR）達6.4%，亦為中海油服未來數年帶來穩定的工作量。」

大摩指，中海油服股價吸引，今年預測市盈約9.9倍，預期今年派息增加四成。

中海油服：油價處上升軌道將帶動油服市場回暖【下一頁】

海螺方面，大摩指，今年下半年建築行業需求料恢復增長，而江蘇、重慶、南寧等地均有房地產政策放寬情況，料可改善樓市情緒，並推高樓市需庫，從而令內房發展商的流動性問題獲得紓緩，而土地購置及新屋動力於今年稍後時間亦會獲得支持。

「隨內地貨幣及財政政策進一步放寬，將有助帶動基建相關需求，而安徽海螺於內地東部的定位強勁，建築需求亦較其他地方大，而成本控制得宜亦令公司優於同業。」

小米方面，大摩指，由於智能手機國內及海外市場付運量前景不明朗，因此將小米剔除。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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港股 小米集團－W（01810） 奇安信（滬：688561） 派息 油服股 中海油田服務（02883） 大行報告
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