【英國疫情】周四撤所有防疫限制 4月起停免費檢測

英國實施與新冠肺炎病毒共存策略，已撤銷大部分防疫限制。英國首相約翰遜宣布，新冠確診者周四（24日）起將不需再接受隔離。約翰遜強調，未來抗疫將會是個人責任，4月起更會停止提供免費檢測。英國醫護等團體對措施表示失望，有專家敦促民眾繼續配戴口罩。

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約翰遜（Boris Johnson）周一（21日）於記者會上宣布，當局周四起不再要求新冠確診者隔離，但仍建確診者自我隔離。英國政府表示， 當局周四起不會再追蹤密切接觸者，僱員亦無需告知僱主新冠檢測結果。約翰遜更表示，若民眾4月起確診， 甚至不會建議留在家中。

約翰遜同時宣布，當局4月1日將停止向公眾提供免費檢測，但少數高危族群及療養院工作人員將可繼續獲得免費快速測試，惟首相府承認相關資格及資金來源仍有待確認。

英國將取消確診者隔離要求 為歐洲首國 【下一頁】

約翰遜強調，未來抗疫將會是個人責任，而非透過政府實施限制抑制疫情。他指新冠病毒不會消失，過去2年的努力中令英國民眾能保護自己，現在是時候恢復民眾自由。新冠疫苗等藥物將成抗疫第一道防線，政府會繼續監察情況辨識新變種。

部分醫療及慈善團體對新措施表示失望。英國首席醫學顧問惠蒂(Chris Whitty)及英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）皆警告，目前感染率依然高企，敦促民眾繼續採取自我隔離及配戴口罩等防疫措施。亦有人憂慮低收入人士將無法承擔檢測費用，染疫期間亦因僱主壓力而需繼續工作。

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責任編輯：李俊儀