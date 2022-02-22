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【人工智能】美國再次拒向AI創作藝術品　進行版權保護

科技 11:30 2022/02/22

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USCO表示，目前的版權法只對「建立在人類思想創造能力的智力勞動成果提供保護」，因此受版權保護的作品「必須由人類創造」。（法新社）

人工智能（AI）創作的藝術品，應否和人類的藝術品一樣，享有版權保護的權利？早前，AI技術科學家Stephen Thaler試圖為一幅由AI算法生成、名為《最近天堂的入口》（A Recent Entrance to Paradise）的藝術品，向美國版權局（USCO）再度申請版權保護，但結果仍是遭到當局拒絕。

【人工智能】印度研究團隊用AI算法　發現60顆行星或存在生命

早於2019年時，USCO已拒絕了Thaler就該作品提出的版權保護，日前他第二次請求重新審議當年的裁決。據外媒《The Verge》報道，USCO接受該作品是由AI創造的，而Thaler就申請將該作品註冊為「由創意機械擁有者提供的僱傭作品」（as a work-for-hire to the owner of the Creativity Machine）。

【機械人】南韓計劃2023年允許機械人　使用道路運送食品

但USCO表示，目前的版權法只對「建立在人類思想創造能力的智力勞動成果提供保護」，因此受版權保護的作品「必須由人類創造」，所以該局並不會批准「由機械或單純的機械過程產生的、缺乏人類作者參與或創作投入的作品」的版權註冊申請。USCO指出，由於Thaler未能提供證據證明《最近天堂的入口》是人類作者的成果，因此該作品的版權註冊不會獲批。

澳洲裁定AI創造發明   有資格獲專利保護

然而，AI的創作品不獲專利保護也非全球適用，去年澳洲聯邦法院就裁定，AI創造的發明是有資格獲得專利保護，而該獲得資格的AI，正是由Thaler製造、名為DABUS的AI人工神經系統。

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責任編輯：陳卓賢

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