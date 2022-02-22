【Apple】外殼設計與前代相同！　日本Amazon出現疑似iPhone SE 3保護殼

▲ 早前有外媒發現，日本亞馬遜（Amazon）出現疑似iPhone SE 3保護殼，設計與前代相同。

iPhone SE系列一向被外界評為「平價版iPhone」，而蘋果（Apple）可能在3月初舉行春季發布會，預計屆時除了發表新款Mac產品，亦有可能帶來全新iPhone SE 3。早前有外媒發現，日本亞馬遜（Amazon）出現疑似iPhone SE 3保護殼，設計與前代相同。

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市場上有不少傳聞指，iPhone SE 3的外型設計與前一代相同，這意味著iPhone SE 3 的保護殼有可能與iPhone SE、iPhone 8、iPhone 7通用。據《Macotakara》報道，從iPhone SE 3保護殼商品簡介來看，其有可能如外界所說，外觀設計沒有變化。

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綜合市場消息，iPhone SE 3的屏幕尺寸與上一代的4.7吋相同。不過就新增5G網絡功能，而鏡頭可能會採用與iPhone 13系列相同的A15仿生芯片。

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責任編輯：廖淑瑩