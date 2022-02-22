【烏克蘭】俄羅斯承認烏東兩區獨立 會有乜影響？

俄羅斯總統普京宣布，承認烏克蘭東部分離主義分子控制的頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國家，更簽署命令要求軍隊在這兩個地區執行維和任務。究竟俄羅斯承認烏東兩區獨立，會對當前俄烏局勢產生哪些影響？

俄羅斯派兵維和烏東兩地區 美英歐盟勢推新制裁 【下一頁】

【俄烏緊張】普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家 【下一頁】

甚麼是分離主義地區？

親俄的頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）分離主義分子，於2014年反抗烏克蘭政府並宣稱成立了獨立的人民共和國，但近年一直未獲國際社會承認。

俄羅斯否認有介入烏克蘭政府軍與分離主義分子的衝突，但被指從軍事及財政等多方面支援分離分子，有指曾向當地居民簽發最少80萬本俄羅斯護照。

俄羅斯承認烏東兩區獨立有何影響？

俄羅斯首次公開表明承認烏東兩區獨立，外媒分析指可能成為莫斯科派軍進駐分離主義地區，並藉此以盟友身份出手干預的理由。

俄羅斯國家杜馬議員、「頓涅茨克人民共和國」前總理博羅代（Alexander Borodai）表示，分離主義分子將尋求俄羅斯協助他們奪取，目前仍由政府軍控制的部分地區控制權。如上述情況發生，或導致俄烏爆發公開軍事衝突。

西方將如何應對？

西方各國政府連月以來都相繼警告俄羅斯，指俄方一旦作出任何越過烏克蘭邊境的軍事行動，都會引起包括嚴厲金融制裁等強烈反擊。

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，美國總統拜登（Joe Biden）已簽署新行政命令，禁止美國國民與烏東兩地開展任何新投資﹑貿易或金融支援。

英國外相卓慧思（Liz Truss）指俄方舉動違反國際法，並攻擊烏克蘭主權及領土完整性，將於周二（22日）公布對俄羅斯實施新制裁。

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責任編輯：鄭錦玲