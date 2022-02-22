【第五波疫情】中銀香港再關13間分行　又一城及尖沙咀分行復業（附分行名單）

▲ 中銀香港再關13間分行 又一城及尖沙咀分行復業

中銀香港 （02388） 公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分中銀分行將由 2 月 22 日（星期二）起暫停營業，直至另行通知，涉及的13間中銀分行包括：中環永安集團大廈分行、上環分行、灣仔中國海外大廈分行、石塘咀分行、金華街分行、北角恒英大廈分行、黃埔花園分行、土瓜灣分行、九龍廣場分行、開源道分行、下葵涌分行、大圍分行，以及元朗青山道分行。

中銀香港表示，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。 有關分行的所有員工均嚴格遵守本行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。本行會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫， 全力配合做好防疫工作。

此外，該行指早前因應員工確診而暫停營業的又一城分行及尖沙咀分行將由 2 月 22 日（星期二）起恢復營業。有關分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。該行又指，已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。

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