【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元

HSBC滙豐 （00005） 中午收市後公佈去年第四季及全年業績，盈利及派息大致符預期。滙豐擬派末期息每股0.18美元，全年派息0.25美元，今年額外回購10億美元股份，回購力度較部分券商預期為少。滙豐成績表整體無大驚喜，大市受累烏克蘭戰局，滙豐午後復市跌幅擴大挫逾3%，收市跌3.6%，報56.45元，成交24億元。倫敦股價則先跌後回穩，一度挫逾3％，但很快收復失地，收市無升跌，收報547便士。

滙豐去年列賬基準除稅前利潤增加101億美元或1.1倍，至189億美元，若按經調整標準，滙豐去年除稅前利潤增79%至219億美元。滙豐全年每股盈利0.62美元。

滙豐業績增⻑源自預期信貸損失及其他信貸減值準備錄得撥回淨額，以及應佔聯營公司的利潤增加。

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滙豐派息幅度符預期

董事會已批准派發第二次股息每股0.18美元，令2021年每股合共派息0.25美元，派息幅度同屬預期水平。不過，集團不擬於今年恢復派發季度股息，但未來數年將繼續檢討是否恢復，並於2023年2月發佈2022年業績時或之前再交代。

集團亦擬提出進一步回購最多10億美元股份，於現時最高達20億美元的回購完成後展開。

2021年，所有地區均錄得盈利，其中HSBC UK Bank plc的增幅尤為顯著，列賬基準除稅前利潤增加45億美元，達到48億美元。亞洲業務貢獻集團列賬基準除稅前利潤122億美元，而其他地區的盈利能力均顯著回升，反映預期信貸損失的有利變動。

列賬基準收入減少2%，降至496億美元，主要反映環球利率下跌和資本市場及證券服務收入減少的影響。即便如此，集團策略重點領域，包括財富管理業務和環球貿易及融資業務的收入均告增加。經調整收入下跌3%，降至501億美元。

淨利息收益率為1.2%，較2020年下跌12個基點，但已於2021年下半年回穩，亦符預期。

滙豐信貸損失錄得撥回淨額9億美元

列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額9億美元，2020年則提撥了88億美元，反映經濟狀況較2020年有所改善，以及信貸表現勝於預期水平。

列賬基準營業支出為346億美元，大致持平且略低於預期。儘管面對通脹壓力，經調整營業支出仍然下跌1%，降至321億美元，原因是集團的成本節約措施發揮效力，以及英國銀行徵費提撥減少，抵銷了與表現掛鈎的酬勞增加和持續加大科技投資的影響。

2021年客戶貸款結欠按列賬基準計算增加80億美元，按固定匯率基準計算則增加230億美元，主要由按揭結欠增⻑所帶動，增幅大多源自英國 和香港。

普通股權一級資本比率為15.8%，下跌0.1個百分點，但續高於集團14%到14.5%的目標。資本生成因派發股息、10月份宣布回購最多20億美元股份、匯兌變動及其他扣減而被抵銷有餘。即使結構性外匯受限於新的第一支柱要求，風險加權資產仍告減少，反映集團轉型計劃的影響。

按年比較，第四季列帳基準除稅前利潤升逾九成至27億美元，反映預期信貸損失提撥減少、營業支出下降及收入增加。經調整除稅前利潤升79%，增至40億美元。列帳基準收入增2%至120億美元，列帳基準營業支出跌3%至95億美元。

期內列帳基準預期信貸損失錄得淨提撥5億美元，當中包括多項準備的增加，以反映內地商業房地產行業近期發展。

憂疫情、通脹與內房問題三大明朗因素

集團行政總裁祈耀年表示於2021年按照策略推進，取得理想進展，加上環球經濟復甦，支持集團錄得強勁的財務表現。所有地區均錄得盈利，而且多項業務於2021 年第四季都呈現增⻑。踏入2022年，集團的發展趨勢良好，並有信心繼續推展集團的策略。但集團亦明白到，與新冠病毒相關的不明朗因素一旦擴大，加上通脹持續， 將對集團和客戶帶來潛在影響。

展望今年，集團預期大部分業務均呈現良好發展趨勢，並預期於年內可實現中單位數增⻑。然而，亞洲財富管理業務於2022年第一季的表現預期會較為疲弱。

根據當前主流經濟預測及過往經驗，集團預計2022年内預期信貸損失提撥將恢復至平均貸款額30個基點的正常水平，並保留截至2021年底與新冠病毒疫情相關的準備6億美元。鑑於中國商業房地產行業近期的發展，加上集團多個市場面對通脹壓力，不明朗因素將會持續。

續以40%至55%作為股息派付比率目標

儘管面臨通脹壓力，集團今年的經調整營業支出目標將繼續與2021年持平，並預期於2022年投入34億美元達標支出，以達到超過20億美元的 成本節約。2023年，集團擬將經調整營業支出增⻑控制於0%至2%範圍內，並透過採取的多項抵銷通脹措施，實現至少5億美元的成本節約。

集團預期，2022年的風險加權資產將因應業務增⻑、收購項目及監管變化而錄得中單位數增⻑，但會被額外的風險加權資產削減措施所部分抵銷。在有關增⻑及資本回報的帶動下，預期2022年普通股權一級比率將恢復至14%到14.5%的正常營運目標範圍。

當前淨利息收益的前景明顯較為正面。集團稱若利率政策符合現時市場共識所引伸的預期，預計將於2023年達到至少10%的有形股本回報率，較先前預期提早一年。另外，滙豐又指，會繼續以40%至55%作為股息派付比率的目標範圍。

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