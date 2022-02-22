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【烏克蘭】俄派兵維和烏東兩地區 美英歐盟勢推新制裁

環球經濟金融 10:57 2022/02/22

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俄羅斯一直否認有意入侵烏克蘭，但持續加強邊境軍事部署，讓外界憂慮俄國下一步行動會升溫局勢。俄羅斯總統普京周一（21日）宣布，承認烏克蘭東部兩地區的獨立地位，並派兵進入維持治安。美國在內等西方國家隨即承諾，會就俄方行動實施制裁。

【俄烏緊張】普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周一在電視講話中宣布，按烏東頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）領袖要求，承認兩地區為獨立國家，已下令軍隊進駐兩地區，執行維和任務。普京亦形容烏克蘭為俄羅斯歷史一部分，指烏東地區自古屬俄羅斯領土，確信今次會取得俄羅斯人民支持。

普京再次表明不希望烏克蘭加入北約（NATO）。並指北約擴大勢在必行，屆時突然襲擊俄羅斯的威脅大增。指摘美國及北約「不知羞恥」（unashamedly）將烏克蘭變成戰爭中心。

英國《天空電視台》指出，承認獨立合理化俄軍越境進入烏克蘭，及加強軍事支援烏克蘭的分離份子。今次行動亦被視為破壞8年前達成的明斯克協議（Minsk agreements）。

馮德萊恩警告俄羅斯 侵烏或失國際金融及商品市場 【下一頁】

美國迅速回應俄羅斯舉動，白宮指總統拜登（Joe Biden）已簽署新行政命令，禁止美國人民與烏東兩地區開展任何新投資﹑貿易或金融支援。英國外相卓慧思（Liz Truss）則表示，周二（22日）將公布新制裁計劃。

歐盟表明以制裁回應俄羅斯的行動，針對有份參與違法行為的人士。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）批判俄羅斯升溫烏東衝突，試圖為進一步入侵烏克蘭創造條件。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二發表電視講話，批評俄羅斯破壞和平談判，拒絕承認任何烏克蘭領土獨立。澤連斯基指烏克蘭堅守和平及相信外交手段，期望盟友作出清晰及有效的回應，並表明

「我們不害怕。（We are not afraid）

有份簽署明斯克協議的法國聯手英國及美國，要求舉行聯合國安全理事會議。外交人員透露，挪威及愛爾蘭等成員國支持舉行會議。現任會議主席俄羅斯有責任安排會議。

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責任編輯：吳漢培

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