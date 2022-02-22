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【第五波疫情】中信銀行國際13間分行停業　僅11分行繼續營業（附分行名單）

Hot Talk 10:31 2022/02/22

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【第五波疫情】中信銀行國際13間分行停業　僅11分行繼續營業（附分行名單）

中信銀行（國際）宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，信銀國際分行服務將會調整營業時間。

以下分行暫務直至另行通知：
分行
地址
營業情況
香港
皇后大道西
皇后大道西488號新安大樓地下
直至另行通知（括自動櫃員機支票及現金存入務）
德輔道中
德輔道中61-65號華人銀行大廈
中信大廈
中環添美道1號中信大廈2202207號舖
北角
英皇道318-328號恒英大廈地鋪B3
太古城
太古城道18號太古城中心063號舖
九龍
尖沙咀
堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下
九龍城
福佬村道29-31號地舖及閣樓
九龍灣
宏開道8號其士商業中心地下商場7
開源道
觀塘開源道54號豐利中心地下3
新界
新都會廣場
興芳路223號新都會廣場四樓473C473F號舖
大圍
沙田大圍道49-53號悅安大廈B
大埔
廣福道152-172號大埔商業中心地下GH號舖
元朗
元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下
 
信銀國際建議客到以下分行：
分行
地址
營業情況
香港
力寶中心
金鐘道89號力寶中心
星期一至五：上午9時至下午4
 
星期六：
上午9時至下午12
銅鑼灣
軒尼詩道525號澳門逸園中心1樓至2
鰂魚涌
英皇道1001號地下1A號舖及2
九龍
旺角
亞皆老街32號及34號地下至2
紅磡
民泰街9號黃埔新邨地下B1 號鋪
美孚
美孚新邨五期蘭秀道20B地下商舖N28
新界
沙田中心
橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖52C
上水
新豐路138
將軍澳
重華路八號東港城商舖217G233號舖
荃灣
荃灣眾安街13-19號瑞生樓地下及一樓C
屯門
屯門鄉事會路18-20號明偉大樓4-5
 
 

相關文章：【第五波疫情】滙豐新增7分行暫停服務　再有員工確診（附分行名單）

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