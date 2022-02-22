▲ 【第五波疫情】中信銀行國際13間分行停業 僅11分行繼續營業（附分行名單）

中信銀行（國際）宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，信銀國際分行服務將會調整營業時間。

以下分行暫 停 服 務直至另行通知：

分行 地址 營業情況 香港 皇后大道西 皇后大道西 488 號新安大樓地下 暫 停 營 業 直至另行通 知（ 包 括自動櫃員機支票及現金存入 服 務） 德輔道中 德輔道中 61-65 號華人銀行大廈 中信大廈 中環添美道 1 號中信大廈 2 樓 202 及 207 號舖 北角 英皇道 318-328 號恒英大廈地鋪 B3 太古城 太古城道 18 號太古城中心 063 號舖 九龍 尖沙咀 堪富利士道 12 號宏貿發展大廈 3-5 號地下 九龍城 福佬村道 29-31 號地舖及閣樓 九龍灣 宏開道 8 號其士商業中心地下商場 7 號 開源道 觀塘開源道 54 號豐利中心地下 3 號 新界 新都會廣場 興芳路 223 號新都會廣場四樓 473C 及 473F 號舖 大圍 沙田大圍道 49-53 號悅安大廈 B 舖 大埔 廣福道 152-172 號大埔商業中心地下 G 及 H 號舖 元朗 元朗青山公路元朗段 171A-171B 號澤榮閣地下

信銀國際建議客 戶 到以下分 行：

分行 地址 營業情況 香港 力寶中心 金鐘道 89 號力寶中心 星期一至五：上午 9 時至下午 4 時 星期六： 上午 9 時至下午 12 時 銅鑼灣 軒尼詩道 525 號澳門逸園中心 1 樓至 2 樓 鰂魚涌 英皇道 1001 號地下 1A 號舖及 2 樓 九龍 旺角 亞皆老街 32 號及 34 號地下至 2 樓 紅磡 民泰街 9 號黃埔新邨地下 B1 號鋪 美孚 美孚新邨五期蘭秀道 20B 地下商舖 N28 新界 沙田中心 橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖 52C 上水 新豐路 138 號 將軍澳 重華路八號東港城商舖 217G 及 233 號舖 荃灣 荃灣眾安街 13-19 號瑞生樓地下及一樓 C 舖 屯門 屯門鄉事會路 18-20 號明偉大樓 4-5 號

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