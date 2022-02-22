【第五波疫情】中信銀行國際13間分行停業　僅11分行繼續營業（附分行名單）

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【蘋果AAPL】台媒指蘋果AR眼鏡將在第三季量產 首款產品主要面向專業市場
中信銀行（國際）宣佈，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，信銀國際分行服務將會調整營業時間。
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分行
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地址
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營業情況
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香港
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皇后大道西
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皇后大道西488號新安大樓地下
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暫停營業直至另行通知（包括自動櫃員機支票及現金存入服務）
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德輔道中
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德輔道中61-65號華人銀行大廈
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中信大廈
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中環添美道1號中信大廈2樓202及207號舖
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北角
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英皇道318-328號恒英大廈地鋪B3
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太古城
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太古城道18號太古城中心063號舖
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九龍
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尖沙咀
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堪富利士道12號宏貿發展大廈3-5號地下
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九龍城
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福佬村道29-31號地舖及閣樓
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九龍灣
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宏開道8號其士商業中心地下商場7號
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開源道
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觀塘開源道54號豐利中心地下3號
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新界
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新都會廣場
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興芳路223號新都會廣場四樓473C及473F號舖
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大圍
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沙田大圍道49-53號悅安大廈B舖
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大埔
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廣福道152-172號大埔商業中心地下G及H號舖
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元朗
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元朗青山公路元朗段171A-171B號澤榮閣地下
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分行
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地址
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營業情況
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香港
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力寶中心
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金鐘道89號力寶中心
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星期一至五：上午9時至下午4時
星期六：
上午9時至下午12時
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銅鑼灣
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軒尼詩道525號澳門逸園中心1樓至2樓
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鰂魚涌
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英皇道1001號地下1A號舖及2樓
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九龍
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旺角
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亞皆老街32號及34號地下至2樓
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紅磡
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民泰街9號黃埔新邨地下B1 號鋪
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美孚
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美孚新邨五期蘭秀道20B地下商舖N28
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新界
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沙田中心
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橫壆街二至十六號沙田中心三樓商舖52C
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上水
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新豐路138號
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將軍澳
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重華路八號東港城商舖217G及233號舖
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荃灣
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荃灣眾安街13-19號瑞生樓地下及一樓C舖
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屯門
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屯門鄉事會路18-20號明偉大樓4-5號
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