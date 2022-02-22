【TikTok】TikTok延長影片時間　可帶來更高收入？

▲ 自去年8月以來，全球擁有10億用戶的TikTok一直對不同的用戶群體進行了5分鐘及10分鐘的影片測試。（法新社）

TikTok去年宣布將影片的最大長度，從1分鐘延長到3分鐘。而自8月以來，全球擁有10億用戶的TikTok一直對不同的用戶群體進行了5分鐘及10分鐘的影片測試，影片行業專家Karyn Spencer認為，TikTok的目的是為賺取更多高的收入。

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外媒《WIRED》曾報道，超過一半TikTok用戶認為，觀看超過一分鐘的影片會有壓力，可見消費者較喜歡觀看更短的影片。但Karyn表示，TikTok明知消費者的喜好，但仍要延長影片的長度，動機顯然是為了增加收入。

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「更長的影片長度，意味將投入更多廣告。」Karyn指出，即使5分鐘的影片只能幫助TikTok將其平均觀看時間提高幾秒鐘，但已足以令傳統廣告商覺得這將更有利於它們，而科技界同樣在尋找盡可能多的收入途徑。

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事實上，TikTok的政策變化和同業相比，是反其道而行。例如，TikTok的競爭對手最近都發布了其短片形式，包括Snapchat的Spotlight和YouTube的Shorts等，這些平台的短片最長時間只有1分鐘，而其短片的受歡迎程度正持續上升。根據影片分析公司Conviva的記錄，2021年12%的YouTube影片長度都不足1分鐘。

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責任編輯：陳卓賢