【第五波疫情】滙豐新增7分行暫停服務　再有員工確診（附分行名單）

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滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家分行由即日（2月22日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
以下行分行於2月22日起暫停營業：
|名稱
|地址
|確診員工於分行/辦公室最後上班日期
|觀塘分行及卓越理財中心、商業客戶服務中心
|觀塘開源道71號王子大廈地下及1-3樓
|2月16日
|鰂魚涌卓越理財中心
|鰂魚涌英皇道971號1樓
|2月17日
|上水中心卓越理財中心
|上水中心商場地下1024-1028及1030-1031號
|2月14日
|大有街分行
|新蒲崗大有街26-28號7
|2月17日
|西寶城分行及卓越理財中心
|西環卑路乍 街 8 號西寶城地下低層1-3 號舖
|2月15、18日
|荃灣卓越理財中心
|荃灣青山公路210號富華中心2樓 A舖
|2月19日
|東涌分行
|大嶼山東涌達東路18-20號東薈城5樓509號舖
|2月18日
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