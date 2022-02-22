▲ 【第五波疫情】滙豐新增7分行暫停服務 再有員工確診（附分行名單）

滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，7家分行由即日（2月22日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

以下行分行於2月22日起暫停營業：

名稱 地址 確診員工於分行/辦公室最後上班日期 觀塘分行及卓越理財中心、商業客戶服務中心 觀塘開源道71號王子大廈地下及1-3樓 2月16日 鰂魚涌卓越理財中心 鰂魚涌英皇道971號1樓 2月17日 上水中心卓越理財中心 上水中心商場地下1024-1028及1030-1031號 2月14日 大有街分行 新蒲崗大有街26-28號7 2月17日 西寶城分行及卓越理財中心 西環卑路乍 街 8 號西寶城地下低層1-3 號舖 2月15、18日 荃灣卓越理財中心 荃灣青山公路210號富華中心2樓 A舖 2月19日 東涌分行 大嶼山東涌達東路18-20號東薈城5樓509號舖 2月18日

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