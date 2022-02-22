【俄烏衝突】俄鋁大瀉19%　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來

▲ 【俄烏衝突】俄鋁大瀉 俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來

俄烏衝突升級，俄鋁 （00486） 裂口大瀉17%，報6.55元，最低一度見6.18元，創去年9月新低。俄鋁中午收報6.45元，跌18.7%，成交4480萬元。

俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部民間武裝組織自稱的兩個人民共和國頓涅茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）為獨立國家，並派遣俄羅斯維和部隊進入這兩個地區。而美國總統拜登將亦即時宣布行政命令，禁止美國公民與此兩地區進行任何貿易或金錢往來。

昨晚俄羅斯交易系統指數（IRTS）一度暴跌17%，創2008年以來最大跌幅，並創2020年11月低，收市跌13.2%，俄羅斯盧布亦跌3%穿80水平，創2020年10月新低，俄債收益率升至10.5厘，創6年新高。

此外，受俄烏局勢緊張影響，LME期鋁升至2008年以來最高水平，報3335美元。

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編輯：姚卓然