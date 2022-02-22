  • 11°C
香港時間 : 2022222日 (二) 10:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏衝突】俄鋁大瀉17%　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來

股市 10:07 2022/02/22

分享：

【俄烏衝突】俄鋁大瀉17%　俄羅斯股匯債三殺全崩

俄烏衝突升級，俄鋁 （00486） 裂口大瀉17%，報6.55元，最低一度見6.18元，創去年9月新低。截至10時08分，成交額為2326萬元。

俄羅斯總統普京承認烏克蘭東部民間武裝組織自稱的兩個人民共和國頓涅茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)為獨立國家，並派遣俄羅斯維和部隊進入這兩個地區。而美國總統拜登將亦即時宣布行政命令，禁止美國公民與此兩地區進行任何貿易或金錢往來。

昨晚俄羅斯交易系統指數（RTS）一度暴跌17%，創2008年以來最大跌幅，並創2020年11月低，收市跌13.2%，俄羅斯盧布亦跌3%穿80水平，創2020年10月新低，俄債收益率升至10.5厘，創6年新高。

此外，受俄烏局勢緊張影響，LME期鋁升至2008年以來最高水平，報3335美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

 

相關文章：

【港股市況】恒生指數早段跌500點失守二萬四　阿里巴巴跌4%、滙豐績前跌2%（不斷更新）

【開市9點半】俄烏衝突升級環球股市震盪　傳內地遊戲版號停批、中資科技股急瀉

【俄烏衝突】高盛：俄烏危機若全面爆發　納指恐跌近一成、標指或跌6%

俄烏局勢緊張憂影響供應　紐約期油升逾3%　中石油、中海油升逾1%

編輯：姚卓然

港股 普京 烏克蘭 俄鋁（00486） 俄羅斯 俄羅斯盧布

上一篇文章

【港股市況】恒生指數早段跌500點失守二萬四　阿里巴巴跌4%、滙豐績前跌2%（不斷更新）

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐新增7分行暫停服務　再有員工確診（附分行名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌逾500點　俄股瀉1成盧布跌3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌逾500點　俄股瀉1成盧布跌3%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成
【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款