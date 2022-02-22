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【騰訊700】騰訊旗下電商「小鵝拼拼」將關停　騰訊：相關團隊可重新選擇匹配崗位

新經濟追蹤 13:07 2022/02/22

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騰訊旗下電商「小鵝拼拼」傳將關停　內部員工本周起作調整

據內媒報道指，騰訊 （00700） 旗下的電商業務「小鵝拼拼」即將關停，目前僅保留微信小程序入口仍提供服務，顧客仍可購買商品。據悉，負責該業務的員工將轉崗至其他項目，有關調整安排將在本周開始，由項目負責人和員工進行溝通。騰訊今日低開432.2元，現報440.8元，跌1%。

報道引述內部員工指，小鵝拼拼在成立最初一年被騰訊所重視，不過在其後618購物節中，內部開始嘗試從全品類的綜合性電商平台，向細分賽道轉型，後期主攻潮玩、盲盒和漢服等，但並未取得預期效果。

騰訊及後回應指，基於戰略考慮，PCG對內部孵化的新業務小鵝拼拼進行調整，相關團隊將可通過「活水」體系，在集團範圍內重新選擇匹配崗位。

小鵝拼拼應用在2020年4月上線，是由騰訊PCG事業部打造一個社交電商平台，最初在微信小程序以及微信公眾號上線，其後還有增加「群小店」、「種草號」App等。不過，據悉目前小鵝拼拼的獨立App已經在多個主流應用商店下架，僅得微信端的小程序仍可提供服務。

(新增騰訊回應)

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記者：梁安琪

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