【港股市況】恒生指數半日跌713點、科指近3%破底　美團跌近6%、滙豐績前跌逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏局勢進一步緊張，俄羅斯承認烏克蘭東部地區獨立，道指期貨今早曾跌逾500點。恒生指數低開477點，其後跌幅擴大曾跌800點，恒生指數半日跌713點，報23456點，成交801億元。科指跌3%，美團 （03690） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾4%；滙豐 （00005） 績前跌逾2%。

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即市走勢：

【12：11】【恒生業績】恒生去年少賺16%至近140億元 第四次中期息大減36%至1.8元

【12：05】【HSBC滙豐業績】滙豐去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期 額外回購最多10億美元

【12：05】【大行報告】大摩中港焦點股票名單加入安徽海螺及中海油服 剔走小米

【12：00】恒生指數半日跌713點，報23456點，成交801億元。科指跌3%，美團 （03690） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾4%；滙豐 （00005） 績前跌逾2%。

【11：20】火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；美圖 （01357） 跌0.7%，破底低見1.38元。

【Bitcoin】俄烏局勢緊張、加密貨幣未能避過一跌 比特幣失守37000

【11：12】恒生指數跌幅擴大至800點，科指跌近3%，美團 （03690） 跌6%，阿里巴巴 （09988） 跌近半成，滙豐 （00005） 績前跌逾3%。

【11：12】【俄烏衝突】科指挫2.8%創上市新低 美團阿里再挫逾4%、僅一隻科指成分股力保不失

【11：09】港交所 （00388） 跌逾3%，破底低見417.2元。

【11：01】美團 （03690） 跌幅擴大至逾5%，低見170.6元。

【11：00】【HSBC滙豐業績】滙豐恒生公布業績前股價先跌近3% 市場料滙豐每股派息增六成

【10：50】科指最新跌2.4%，報5198點，低見5183點創上市新低。

【10：46】大市尋底，恒指跌幅擴大至700點，報23466點，跌703點。

【10：39】 阿田巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、友邦 （01299） 最新分別跌逾4%，三股已合共推低大市約220點。

【10：33】恒生指數跌幅擴大至600點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近4%、滙豐 （00005） 績前跌2%。

【10：21】大市跌逾500點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾4%，高見5.45元。

【10：09】冠君產業信託 （02778） 績後跌2%，低見3.77元。

【業績｜房託】冠君產業信託去年每基金單位分派跌8.7% 料社交距離措施續影響租戶業務

【10：07】【俄烏衝突】俄鋁大瀉17% 俄羅斯股匯債三殺全崩

【09：59】金股逆市造好，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升0.2%；紫金 （02899） 跌0.5%。

【09：56】先聲藥業 （02096） 靠穩升0.3%。先聲藥業預期去年度純利約14.8億至15.4億元人民幣，按年升1.2至1.3倍。

【09：53】港股跌幅再次擴大至500點，報23669點。阿里巴巴 （09988） 最新跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌2%。

【09：47】車股下跌，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌近3%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【09：45】天倫燃氣 （01600） 跌幅擴大至近22%，低見7.47元。

【09：42】【騰訊700】騰訊旗下電商「小鵝拼拼」傳將關停 內部員工本周起作調整

【09：38】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約388點，報23781點。

【09：37】世茂 （00813） 股價逆市升逾6%，高見6.2元。

【09：35】俄烏局勢緊張，俄鋁 （00486） 曾跌逾兩成低見6.18元，最新跌17%，報6.57元。

【09：34】天倫燃氣 （01600） 跌近16%，低見8.1元跌穿配股價。

【09：32】滙豐 （00005） 績前跌逾2%，友邦 （01299） 跌3%。

【09：31】大市開市後跌逾500點，報23635點，跌534點。

【09：30】雷蛇 （01337） 隨市偏軟跌0.4%。

【雷蛇私有化】雷蛇私有化先決條件已達成 概無收到有關國家部門反對

【09：22】恒生指數低開477點，開報23692點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 續跌近3%；美團 （03690） 跌2%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾1%。

【阿里巴巴】螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查 合作國企及金融機構均須上報

【09：05】恒指黑期跌約211點，報23955點；道指期貨跌374點，報33633點。

【08：57】【萬國數據9698】萬國數據私人配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據 兼與紅杉中國訂立戰略合作協議

【08：29】【的士保險】泰加覆核保監局指示申請聆訊將於4月22日舉行 股份繼續停牌

【07：59】【配股潮】天倫燃氣高位折讓13%先舊後新配股 集資4億元發展光伏業務

【07：45】【3800】保利協鑫能源建議改名為協鑫科技

【07：45】【新股IPO】樂普生物2157超額認購近4.7倍 7.13元中間定價、一手中籤率22.3%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】俄烏衝突升級環球股市震盪 傳內地遊戲版號停批、中資科技股急瀉

【07：45】恒指夜期跌206點，報23962點。

【07：30】美股假期休市，至於歐股下跌，英國富時100指數收報7484點，跌29點或0.4%。法國CAC指數收報6788點，跌141點或2%。德國DAX指數收報14731點，跌311點或2.1%。

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責任編輯：梁浩碩