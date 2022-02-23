【恒指ADR+夜期】藍籌股ADR偏軟　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）

美國總統拜登宣布對俄羅斯實施經濟制裁，外圍股市隨即受壓，夜期收市跌77點，收報23497點，藍籌股ADR個別發展，阿里巴巴 （09988） 美股、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR偏軟。滙豐ADR造好，較港收市價高逾2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 57.77 +2.3% 美團ADR 170.51 -0.5% 騰訊ADR 442.21 -0.6% 阿里巴巴美股 110.52 -0.8%

俄烏局勢最緊張時，震散港股，恒指失守24000關。北水輕微走資648萬元，騰訊 （00700） 及工行 （01398） 各走資逾3億元，淨流入方面，小米 （01810） 、快手 （01024） 、中移動 （00941） 各吸逾2億元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

俄羅斯承認烏克蘭東部地區獨立，恒生指數低開477點，其後跌幅曾擴大至約800點，恒生指數收報23520點，跌650點，成交1469億元。科指跌1.9%，報5226點。滙豐 （00005） 績後跌逾3%；恒生 （00011） 大跌10%。兩桶油逆市揚，中石油 （00857） 逆市升逾1%；中海油 （00883） 升0.6%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

財經日誌：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇*

即市走勢：

【20：17】夜期升108點

【18：42】恒指夜期升124點，報23698點，高水178點。

港府亦宣布全民強制檢測等詳情，詳看【下一頁】

【16：10】恒生指數收報23520點，跌650點，成交1469億元。科指跌1.9%，報5226點。滙豐 （00005） 績後跌逾3%；恒生 （00011） 大跌10%。兩桶油逆市揚，中石油 （00857） 逆市升逾1%；中海油 （00883） 升0.6%。

【16：10】【內房危機】恒大退出東莞恒大悅瓏花園項目 國企光大集團接手

【16：00】恒生指數U盤前跌681點，報23488點。

【15：50】騰訊 （00700） 收市前跌幅收窄至0.3%，高見444.4元；美團 （03690） 跌半成；阿里巴巴 （09988） 跌逾3%。

【15：42】滙豐 （00005） 績後反覆跌逾3%，低見56.2元；恒生 （00011） 尾市跌一成，低見149.4元。

【HSBC滙豐業績】管理層：今年派息比率有望上升 倘資本狀況轉趨充裕將增回購

【HSBC滙豐業績分析】大摩上調滙豐目標價、花旗憂香港成收入軟肋 一文看清投行分析（附目標價）

【15：34】【電子煙監管】內地整治向未成年人銷售電子煙 思摩爾挫近9%創一年半低

【15：15】【大行報告】券商紛指恒生派息及下半年業績均遜色 大摩：淨利息收益率料因利率上揚而改善

【15：09】恒指尾市跌近700點，報23482點，跌688點；科指跌2.4%，報5197點。

【15：01】內地股市下跌，上證跌近1%；深證跌1.3%；創業板指跌0.4%。

【15：01】滙豐 （00005） 最新跌近3%；恒生 （00011） 跌逾8%。

【HSBC滙豐業績】祈耀年：收入已越過低谷、兩指標提前一年達標 去年少用18%辦公室

【14：48】快手 （01024） 最新逆市升逾1%，高見88.9元。

【14：41】思摩爾 （06969） 跌近一成，破底低見30.1元；中國波頓 （03318） 跌逾6%；中煙 （06055） 跌逾2%。

公安部、國家煙草專賣局、國家市場監督管理總局、教育部近日聯合印發《清理整治向未成年人銷售電子煙嚴厲打擊涉電子煙違法犯罪專項工作方案》，部署自即日起至4月底開展專項清理整治工作。

【14：39】【分析】內房債務危機令滙豐恒生預期信貸損失提撥增 疫情困擾今年撥備料難大減

【14：35】大市跌幅略收窄至700點內，恒指跌686點，報23484點。科指跌2.4%，報5200點。

【14：17】恒生 （00011） 跌9%，低見150.9元。

【14：00】恒生 （00011） 愈跌愈有，最新跌逾8%，低見152元。

【13：53】【HSBC滙豐業績】滙豐香港去年稅前少賺28% 盈利貢獻縮3分2、仍為最賺錢地區

【13：52】恒生 （00011） 績後跳水，最新跌7%，低見154.1元。

【13：49】藍籌成份股當中，僅中石油 （00857） 、中海油 （00883） 及百威亞太 （01876） 錄得升幅，分別升0.1%至0.7%。

【13：40】 美團 （03690） 午後跌逾6%，破底低見166.8元；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別跌逾3%，其中小米破底低見15.56元；騰訊 （00700） 跌2%；京東 （09618） 跌近半成。

【13：22】大市跌幅午後再次擴大至近800點，報23375點，跌795點。

【13：12】恒生 （00011） 績後跌逾6%，低見154.9元。

【13：08】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾3%，低見56.6元。

【13：00】港股午後初段700點，報23470點。滙豐 （00005） 績後跌逾2%，報57050點。

【12：11】【恒生業績】恒生去年少賺16%至近140億元 第四次中期息大減36%至1.8元

【12：05】【HSBC滙豐業績】滙豐去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期 額外回購最多10億美元

【12：05】【大行報告】大摩中港焦點股票名單加入安徽海螺及中海油服 剔走小米

【12：00】恒生指數半日跌713點，報23456點，成交801億元。科指跌3%，美團 （03690） 跌近6%，阿里巴巴 （09988） 跌近4%，友邦 （01299） 跌逾4%；滙豐 （00005） 績前跌逾2%。

【11：20】火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；美圖 （01357） 跌0.7%，破底低見1.38元。

【Bitcoin】俄烏局勢緊張、加密貨幣未能避過一跌 比特幣失守37000

【11：12】恒生指數跌幅擴大至800點，科指跌近3%，美團 （03690） 跌6%，阿里巴巴 （09988） 跌近半成，滙豐 （00005） 績前跌逾3%。

【11：12】【俄烏衝突】科指挫2.8%創上市新低 美團阿里再挫逾4%、僅一隻科指成分股力保不失

【11：09】港交所 （00388） 跌逾3%，破底低見417.2元。

【11：01】美團 （03690） 跌幅擴大至逾5%，低見170.6元。

【11：00】【HSBC滙豐業績】滙豐恒生公布業績前股價先跌近3% 市場料滙豐每股派息增六成

【10：50】科指最新跌2.4%，報5198點，低見5183點創上市新低。

【10：46】大市尋底，恒指跌幅擴大至700點，報23466點，跌703點。

【10：39】 阿田巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、友邦 （01299） 最新分別跌逾4%，三股已合共推低大市約220點。

【10：33】恒生指數跌幅擴大至600點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌近4%、滙豐 （00005） 績前跌2%。

【10：21】大市跌逾500點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升逾4%，高見5.45元。

【10：09】冠君產業信託 （02778） 績後跌2%，低見3.77元。

【業績｜房託】冠君產業信託去年每基金單位分派跌8.7% 料社交距離措施續影響租戶業務

【10：07】【俄烏衝突】俄鋁大瀉17% 俄羅斯股匯債三殺全崩

【09：59】金股逆市造好，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升0.2%；紫金 （02899） 跌0.5%。

【09：56】先聲藥業 （02096） 靠穩升0.3%。先聲藥業預期去年度純利約14.8億至15.4億元人民幣，按年升1.2至1.3倍。

【09：53】港股跌幅再次擴大至500點，報23669點。阿里巴巴 （09988） 最新跌4%；美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、港交所 （00388） 跌2%。

【09：47】車股下跌，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌近3%；廣汽 （02238） 跌0.9%。

【09：45】天倫燃氣 （01600） 跌幅擴大至近22%，低見7.47元。

【09：42】【騰訊700】騰訊旗下電商「小鵝拼拼」傳將關停 內部員工本周起作調整

【09：38】大市跌勢略為喘定，恒指最新跌約388點，報23781點。

【09：37】世茂 （00813） 股價逆市升逾6%，高見6.2元。

【09：35】俄烏局勢緊張，俄鋁 （00486） 曾跌逾兩成低見6.18元，最新跌17%，報6.57元。

【09：34】天倫燃氣 （01600） 跌近16%，低見8.1元跌穿配股價。

【09：32】滙豐 （00005） 績前跌逾2%，友邦 （01299） 跌3%。

【09：31】大市開市後跌逾500點，報23635點，跌534點。

【09：30】雷蛇 （01337） 隨市偏軟跌0.4%。

【雷蛇私有化】雷蛇私有化先決條件已達成 概無收到有關國家部門反對

【09：22】恒生指數低開477點，開報23692點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；騰訊 （00700） 續跌近3%；美團 （03690） 跌2%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾1%。

【阿里巴巴】螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查 合作國企及金融機構均須上報

【09：05】恒指黑期跌約211點，報23955點；道指期貨跌374點，報33633點。

【08：57】【萬國數據9698】萬國數據私人配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據 兼與紅杉中國訂立戰略合作協議

【08：29】【的士保險】泰加覆核保監局指示申請聆訊將於4月22日舉行 股份繼續停牌

【07：59】【配股潮】天倫燃氣高位折讓13%先舊後新配股 集資4億元發展光伏業務

【07：45】【3800】保利協鑫能源建議改名為協鑫科技

【07：45】【新股IPO】樂普生物2157超額認購近4.7倍 7.13元中間定價、一手中籤率22.3%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】俄烏衝突升級環球股市震盪 傳內地遊戲版號停批、中資科技股急瀉

【07：45】恒指夜期跌206點，報23962點。

【07：30】美股假期休市，至於歐股下跌，英國富時100指數收報7484點，跌29點或0.4%。法國CAC指數收報6788點，跌141點或2%。德國DAX指數收報14731點，跌311點或2.1%。

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩