【萬國數據9698】萬國數據私人配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據　兼與紅杉中國訂立戰略合作協議

▲ 萬國數據私人配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據 兼與紅杉中國訂立戰略合作協議

萬國數據 （09698） 私人配售6.2億美元於2029年到期的0.25%可轉換優先票據及與紅杉中國訂立戰略合作協議。

票據將於發行日（即2022年3月8日或前後）起七週年當日期滿。初始轉換價格將為每股美國存託股（「美國存託股」）50美元，相當於票據本金額每1,000美元兌20股美國存託股的初始轉換率。轉換價格較本公司在納斯達 克買賣的美國存託股於緊接簽署日期前20個交易日的成交量加權平均價格溢價約20%。公司擬將配售票據的所得款項淨額用於開發及收購新的數據中心、一般企業用途及營運資金需求。

萬國數據表示，公司與紅杉中國訂立戰略合作協議，雙方確定並尋求兩者之間業務協同的合作機會、公司區域化戰略開發及實施， 以及對中國及海外互聯網數據中心業務的戰略收購及投資。

萬國數據昨收報42.25元，升0.2%，美股昨日則休市，上周五收報42.59美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

相關文章：

【ET財經早點1分鐘】俄承認烏東獨立俄股瀉道指期貨跌307點 夜期跌206點

【騰訊股價】騰訊重挫謠言四起 傳遭「監管重錘」、騰訊公關總監：發放者已銷號

【配股潮】天倫燃氣高位折讓13%先舊後新配股 集資4億元發展光伏業務

編輯：姚卓然