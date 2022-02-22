▲ 【的士保險】泰加覆核保監局指示申請聆訊將於4月22日舉行 股份繼續停牌

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 公布，就保監局自今年1月7日起接管公司後，公司向保險事務上訴審裁處申請覆核該指示以及緊急申請暫緩執行該指示。在保險事務上訴審裁處主席的指示下，暫緩申請的聆訊已於1月31日舉行，並已延至3月1日，而覆核申請的聆訊將於4月22日舉行。泰加保險自1月5日起暫停在聯交所買賣，並將繼續停牌，直至另行通知。

公司表示，完全不同意保監局新聞稿所載有關泰加可能違反香港法例第41章保險業條例下法定規定的說法，並已向其法律顧問尋求建議並將採取適當行動，包括暫緩申請及覆核申請，對該等揣測性的說法進行有力反駁。

就存入NERICO BROTHERS LIMITED（「NBL」）的現金狀況，泰加保險指，對從保監局獲得的理解有所不同。公司首先於2020年4月在NBL開設獨立賬戶，並於其後進行現貨外幣交易作為現金管理。透過NBL進行現金管理的相關決策在獲得保監局知曉下，由泰加前任董事會作出，而非由現任董事會作出。

至於INDEPENDENT ASSETS MANAGEMENT LIMITED（「IAML」）提出的法律訴訟，於1月28日，在聽取IAML首席大律師及公司大律師的陳述後，香港高等法院裁定在高等法院就IAML對第一買方及第二買方提出的法律訴訟作出裁定前，限制及禁止公司採取措施登記第一次和第二次據稱轉讓的禁令將繼續執行，當中涉及合共1.87億股的泰加股份。

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編輯：姚卓然