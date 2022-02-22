【配股潮】天倫燃氣瀉24%失配股價　以折讓13%先舊後新配股、集資4億元發展光伏業務

▲ 【配股潮】天倫燃氣高位折讓13%先舊後新配股 集資4億元發展光伏業務

天倫燃氣 （01600） 以先舊後新方式配售最多5000萬股，每股8.4元，較昨日收市價9.63元折讓約12.8%，估計淨籌約4.14億港元。（立即登入【ET開市直擊】做好今日投資部署）

天倫燃氣開市後急瀉24%，報7.3元，創去年12月新低。

是次配售股份的最高數目佔公司於本公告日期現有已發行股本約5.21%；及經認購事項完成後配發及發行最大數量的認購股份而擴大的公司已發行股本約4.95%。

公司擬將所籌集資金的70%用於鄉鎮以及工商業屋頂光伏等低碳能源發展相關的發展資金及相關投資；20%用於清潔供暖業務的發展資金及相關投資；或10%用於本集團的一般運營資金。

天倫燃氣昨一度高見9.77元，創2018年7月新高，最後收報9.63元，跌0.8%。

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編輯：姚卓然