【3800】保利協鑫能源無懼限聚令　3.17香港W酒店舉行股東特別大會　處理改名協鑫科技

▲ 【3800】保利協鑫能源建議改名為協鑫科技

保利協鑫能源 （03800） 周一（21日）宣布建議更改公司名稱。保利協鑫公布，建議其中文雙重外國名稱由「保利協鑫能源控股有限公司」更改為「協鑫科技控股有限公司」，英文名稱由「GCL -Poly Energy Holdings」更改為「GCL Technology Holdings」。保利協鑫股價周二（22日）逆市造好升5.5%，收報2.87元。

保利協鑫周二宣布將於3月17日上午在九龍柯士甸香港W酒店舉行股東特別大會處理改名特別決議案。然而，翻查政府網頁，在最新社交距離措施下，不得舉行實體的周年成員大會或特別成員大會。然而，在公司管理人員、公司秘書、股東和核數師之間可按照有關公司的組織章程繼續舉行的線上網絡會議。

保利協鑫表示，董事會認為建議更改公司名稱將為公司提供一個嶄新企業形象，且可更佳反映集團業務發展之現況及其未來發展方向。

保利協鑫此前公布啟動一項可行性研究，就境內證券交易所上市的可能性，進行討論和計劃，包括上市方式、時間及任何發售計劃。

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責任編輯：梁浩碩