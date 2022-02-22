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【俄烏緊張】普京宣布 承認烏東兩親俄地區為獨立國家

環球政治 03:39 2022/02/22

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俄羅斯和烏克蘭緊張升溫，俄羅斯總統普京發表全國演說，宣布承認烏東民間武裝自稱的、頓涅茨克(Donetsk)人民共和國和盧甘斯克(Luhansk)人民共和國為獨立國家。法德領袖對這決定表示失望，但均表示願意繼續保持接觸。
普京稱現代的烏克蘭完全是由俄羅斯創造，又指烏克蘭沒有自己國家的傳統。
另外，克里姆林宮表示，目前還沒有普京與美國總統拜登將舉行峰會的具體計劃。

俄烏緊張局勢持續升溫，拖累歐股市高開低走，Stoxx 600收市下挫1.3%。俄羅斯股市收市瀉逾10%，盧布兌美元挫2.78% ; 1美元升至79.5盧布。
歐盟外交和安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell)表示，俄羅斯承認烏東分離勢力的獨立建國，歐盟將作出強烈反應。德國總理肖爾茨(Olaf Scholz)發表聲明，譴責普京承認兩個烏克蘭分離地區獨立 , 促請俄方撤走與烏克蘭接壤邊境的士兵。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)抵達布魯塞爾與歐盟官員會面，重申西方國家應即時對俄羅斯實施制裁。

外電分析，俄羅斯承認兩個地區的獨立地位後，可以派兵保護兩地已獲發俄國護照的居民，合理化干預行動。烏克蘭東部地區周一(21日)多次傳出爆炸聲。俄方又稱，俘虜一名烏克蘭士兵，正在進行問訊。
聯合國發言人表示，尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，呼籲各方不要進行單邊行動，這將影響由安理會支持、關於頓涅茨克和盧甘斯克地位的新明斯克協定執行。

責任編輯：柯志宏

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拜登 烏克蘭 歐盟 俄羅斯 聯合國 普京

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