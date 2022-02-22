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【第五波疫情】冠君去年毎單位分派降8% 料企業在家工作抑制寫字樓需求

股樓投資 04:07 2022/02/22

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經營中環花園道三號寫字樓及旺角朗豪坊商場的冠君產業信託(02778)公布去年業績。截至去年12月底止年度，可分派收入按年下跌3.3％至15.03億元，而每基金單位分派則減少8.7％至0.2279元，分派比率為90％，2020年同期為95％。

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期內，租金收益總額下跌5.2％至24.95億元。物業經營淨開支增加4.1％至2.98億元，主要因為平均空置率上升，加上朗豪坊商場新開幕的Langham Beauty所涉及的開支令樓宇管理淨開支上升。物業收益淨額下跌6.4％至21.97億元。

【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目  詳情請看【下一頁

截至去年，冠君旗下物業的估值為 653 億元，較 2020 年 的 673 億元減少 3%，主要因為租值估算下跌。同期每基金單位資產淨值由前年的8.61元跌至 8.25 元。資產負債比率由前年的 23% 微降至去年的 22.9%。 

冠君指出，新冠變種病毒蔓延或令企業在家工作，促使寫字樓租戶進一步抑制積壓的需求，重新考慮其長遠物業策略。有見愈來愈多跨國企業採用混合式辦公室，冠君將採取相應策略應對這個趨勢。 由於中環續有新寫字樓供應，預料今年花園道三號的續租租金仍會下跌。同時，本港未恢復通關，朗豪坊商場的零售租戶將繼續依賴本地消費支撐業績。冠君預期商場的整體租金水平預計將繼續受壓，惟同時亦計劃通過資產提升及行業組合重整，注入增長動力，讓商場以全新面貌吸引消費者。

同場加映  【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 李尚毅

冠君產業信託（02778） 港股

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