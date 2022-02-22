【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券

政府將在本周四（24日）推出「疫苗通行證」，屆時進入指定處所包括商場、超市等均須打針，發展商也為商場推優惠吸客。其中新鴻基地產（00016）旗下旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點，將現時的外賣自取獎賞加碼，由2月24日起，顧客於場内以即日電子貨幣任何消費滿100元，即可享有全日1小時免費泊車。

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同時，即日起以The Point積分可換領外賣自取折扣劵，外賣可享高達8折優惠，於6時後滿指定消費更額外獲賞一田20元禮券。而The Point會員更可利用「新地商場」手機應用程式落單，輸入指定商場的「外賣自取優惠碼」，全單可最多即120元，享高達7折優惠。

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為答謝一眾醫護人員的辛勞及向他們打氣，三大商場於2月24日起首階段送上總共3,000份一田禮券，藉此參與「上下一心 共同抗疫」。為免卻現場排隊聚集，只需2月24日起於The Point手機應用程式預約，並在指定日期到場內出示工作證明即可領取。首階段每個商場名額共1,000個，換完即止。此外，MOKO新世紀廣場更特別為每位醫護及抗疫人員加送100元健康抗疫禮券，可於場內的健康產品商戶以優惠價購入心水產品。

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此外，三大商場也將於3月齊推期間限定的購物優惠，送出總值逾200萬「衣‧食‧住‧行」消費贈券。 The Point 會員凡以即日電子貨幣消費滿指定金額，可享高達1,150元贈券，兼賺取積分；而贈券適用於多個產品類別，包括餐飲、保健食品、彩妝美容、服飾及家電等等，讓顧客盡享抗疫優惠的同時，在經濟低迷下可帶動商戶的生意。

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記者：陳詠妍