【開市9點半】俄烏衝突升級環球股市震盪　傳內地遊戲版號停批、中資科技股急瀉

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俄羅斯烏克蘭緊張局勢升溫，觸發俄股曾跌17%，高盛指俄烏危機若全面爆發，納指恐跌近一成、標指或跌6%，拜登政府據報也或會切斷美俄銀行交易。

另一方面，內地傳出遊戲版號審批暫停，加上出現騰訊遭「監管重錘」的傳聞，雖然官方稱仍接受版號申請，騰訊也澄清傳聞，但中資科技股仍要捱沽，專家認為，這反映市場對科技股信心薄弱，料業績期前對任何監管消息也會有較大反應。

焦點新聞：

1） 【俄烏衝突】若俄羅斯入侵烏克蘭 拜登政府據報或即斷美俄銀行交易

2） 【俄烏衝突】俄羅斯股市跌逾一成 俄稱5名嘗試越境破壞分子被殺死、烏方否認

3） 【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙 騰訊逾200億成交挫半成

4） 【騰訊股價】騰訊重挫謠言四起 傳遭「監管重錘」、騰訊公關總監：發放者已銷號

5） 【阿里巴巴】螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查 合作國企及金融機構均須上報

6） 【美團分析】發改委政策直指美團核心業務 券商反料是入市時機？（附券商目標價）

7） 【盈警】海底撈走低跌逾5% 去年由盈轉虧、預期淨虧損38億至45億元人民幣

8） 【香港經濟】本港失業率持平在3.9% 餐飲服務活動業失業率升至6.2%

9）【美國加息】加息時應如何部署？ 摩根資管拆解過去加息周期內風險資產表現

外圍及港股表現：

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