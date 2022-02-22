  • 10°C
香港時間 : 2022222日 (二) 06:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】俄烏衝突升級環球股市震盪　傳內地遊戲版號停批、中資科技股急瀉

股市 06:45 2022/02/22

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

俄羅斯烏克蘭緊張局勢升溫，觸發俄股曾跌17%，高盛指俄烏危機若全面爆發，納指恐跌近一成、標指或跌6%，拜登政府據報也或會切斷美俄銀行交易。

另一方面，內地傳出遊戲版號審批暫停，加上出現騰訊遭「監管重錘」的傳聞，雖然官方稱仍接受版號申請，騰訊也澄清傳聞，但中資科技股仍要捱沽，專家認為，這反映市場對科技股信心薄弱，料業績期前對任何監管消息也會有較大反應。

焦點新聞：

1） 【俄烏衝突】若俄羅斯入侵烏克蘭　拜登政府據報或即斷美俄銀行交易

2） 【俄烏衝突】俄羅斯股市跌逾一成　俄稱5名嘗試越境破壞分子被殺死、烏方否認

3） 【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成

4） 【騰訊股價】騰訊重挫謠言四起　傳遭「監管重錘」、騰訊公關總監：發放者已銷號

5） 【阿里巴巴】螞蟻集團傳遭監管機構新一輪摸底排查　合作國企及金融機構均須上報

6） 【美團分析】發改委政策直指美團核心業務　券商反料是入市時機？（附券商目標價）

7） 【盈警】海底撈走低跌逾5%　去年由盈轉虧、預期淨虧損38億至45億元人民幣

8） 【香港經濟】本港失業率持平在3.9%　餐飲服務活動業失業率升至6.2%

9）【美國加息】加息時應如何部署？　摩根資管拆解過去加息周期內風險資產表現

外圍及港股表現：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改　發改委非針對外賣行業
2022/02/21
【開市9點半】恒指納入農夫山泉、聯想；富瑞指美團已完成整改　發改委非針對外賣行業
【開市9點半】恒指今季檢　快手、農夫山泉染藍呼聲最高；瑞信料3隻港股受惠「元宇宙」
2022/02/18
【開市9點半】恒指今季檢　快手、農夫山泉染藍呼聲最高；瑞信料3隻港股受惠「元宇宙」
【開市9點半】議息紀要出爐　大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲
2022/02/17
【開市9點半】議息紀要出爐　大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
2022/02/16
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港單日確診首破2000宗　外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點
2022/02/15
【開市9點半】港單日確診首破2000宗　外資行：2022年香港零售業增速降至0%、恒指首季下試21000點
騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 美股 經濟

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌307點　俄股瀉1成盧布跌3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌307點　俄股瀉1成盧布跌3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌307點　俄股瀉1成盧布跌3%（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【恒指夜期】夜期跌206點　騰訊大股東Prosus跌7%（不斷更新）
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成
【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款