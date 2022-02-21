【航空服務】大灣區航空獲發五年牌照 可營運104條客貨運航線

空運牌照局宣布，就大灣區航空有限公司提出經營編定航空服務的申請，決定發出牌照，有關牌照自今日（2月21日）起生效至2027年2月20日。根據發出的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的104條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。

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空運牌照局發牌批准大灣區航空有限公司經營編定航空服務，政府備悉牌照局的決定且表示歡迎。政府指，大灣區航空取得營運牌照，反映市場對香港航空業的前景充滿信心。政府相信該公司將為市場提供更多元化的航空服務，有助強化香港以至粵港澳大灣區與世界各地的航空交通聯繫，鞏固香港國際航空樞紐地位。

政府表示，會繼續與航空業做好防疫抗疫工作，並為業界復蘇做好準備，期望待疫情過後與社會各界一起重新出發，推動本港經濟發展重回正軌。

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責任編輯：嚴浩文