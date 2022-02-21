「ETF通」將為境內外投資者提供更多元化、豐富及便捷的投資選擇

去年年底，根據中國內地和香港的證監會聯合公告，滬深港三地交易所及中國結算就ETF納入互聯互通機制的整體方案達成共識。後續的相關業務和技術準備工作，包括修改相關規則並公開徵求意見，預計需要6個月左右的準備時間，即2022年年中有望落實。互聯互通機制自2014年開通以來，經歷了多次的發展，很大程度增加了投資範圍和額度，南北向成交量亦持續增長，其中港股通佔整體港股交易已達到了不容忽視的比例，我們相信ETF通將會是繼債券通後，另一讓香港市場受益的舉措。

ETF通能為境內外投資者在跨境投資限制、產品設計、投資策略和風格等方面，提供更多元化、豐富及便捷的投資選擇。零售投資者可以透過ETF通獲得不同類型風險回報，如某類型股票因不在滬港通及深港通名單中而無法投資，ETF通的出現可以讓投資者間接捉緊這些股票帶來的回報機會，以一種收費較實惠的方式進入原本只有部分機構投資者才可以參與的市場（部分機構投資者可透過QDII和QFII/RQFII渠道買賣境內外非互聯互通股份）。

此外，兩個市場的ETF產品設計、投資策略和風格亦存在一定差異，部分ETF產品更在兩個市場均有所稀缺。ETF通的出現可以有助兩個市場的產品互相補足，豐富投資者的投資組合。舉例，內地上市的ETF產品所追蹤指數涵蓋多個細分行業，這些細分行業的ETF產品在香港市場上是稀缺的，如影視業、醫療保健設備與服務、軍工等，境外投資者可以透過這些ETF產品捕捉相關細分行業的回報機會；而香港上市的跨市場ETF產品、反向和槓桿產品、境外債券ETF產品等則是內地市場稀缺的，這些產品亦可以豐富投資者的投資種類。

ETF通有利改善產品規模和流動性、推動ETF市場發展

由於上述的產品稀缺性，而境內外投資者在投資偏好、策略和風格等方面亦有一定差異，我們預計ETF通的落實將有利改善兩個市場ETF產品的投資者結構，從而對產品規模和流動性有一定提振作用，有利推動ETF市場發展。參考港股通數據，自2014年11月開通以來，港股通日均成交量佔整體港股日均成交量的百分比由2014年的不足1% 大大提升至2021年的逾12%；與此同時，港股的日均成交額亦由2014年的約688億港元大增至2021年的約1,663億港元。由此可見，自互聯互通開通以來，在「北水」的支持下，港股的流動性大大提高，境內投資者對港股的影響力亦逐漸擴大。ETF通下，我們預計類似的情況或會發生，在境內投資者的踴躍參與下，香港的ETF市場將無論在規模、質素和流動性等各方面均能大大改善，令ETF生態圈更成熟，從而對港股流動性帶來正面的效應。在ETF通的潛在利好刺激下，我們預計將會有更多的發行商加入ETF市場，令市場上的產品更趨多元化，為境內外投資者提供更豐富的投資選擇，而隨著越來越多投資者參與ETF市場亦有助提供誘因吸引更多的市場參與者去改善ETF產品的流動性。