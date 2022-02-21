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【全城抗疫】星之子陳易希提供免費視像智能管理平台3個月 助中小企渡過難關

理財智慧 19:45 2022/02/21

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本港第5波新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，健身室及美容院等處所在現時疫情下必須停止營業，以實體上課或面授為主的健身班、舞蹈班、泰拳班及補習班等。科創公司Bull.b Tech創辦人、「星之子」陳易希宣布今日起提供免費為受影響人士提供「智能管理平台Classeek」，暫預計為期3個月，希望助受疫情影響的中小企、自僱人士即使無法面授進行，也可透過網上實時視像平台，渡過難關，維持生計。

陳易希團隊開發具即時視訊教學功能的一站式智能管理程式Classeek，現已有多間學校使用。陳易希表示，現時不少教學中心均為中小企或自僱導師，即使想採用遙距視像教學模式，亦面對很多行政困難，需重新建立預約上課、學生管理等系統。

【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

Classeek程序具備即時視像播放和會議功能，他認為該程式能助中小企快速轉陣至視像會議和遙距教學，導師亦可上載教學影片，同時該程式可設定觀看權限，可避免教學影片被人盜用或轉載。

此外，Classeek是一個具實時傳送視像功能及處理行政系統的應用程式，能一站式自助管理，由課程預約報名、通知學生、點名安排等行政工作，均由系統自動管理，導師無須花費大量時間處理行政工作，可減省行政成本。同時，導師不用自己整理學生報名資料，應用程式會將課堂連結發送至相關學生，並向學生發送通知，提醒學生上課。

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責任編輯：龍紀瑩

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