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【全城抗疫】恒生捐1,000萬抗疫 購防疫物資供有需要長者及基層家庭 另設情緒支援熱綫

理財智慧 20:09 2022/02/21

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本港疫情繼續肆虐，恒生銀行（00011）推出「抗疫同恒」計劃，捐贈1,000萬元，提供快速測試套裝、口罩及消毒用品的抗疫包，以協助基層家庭和有需要的長者。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，恒生銀行以香港為家，一直致力防疫抗疫，以適時為社區提供支援。就新一波疫情來襲，公司希望透過捐贈1,000萬元的「抗疫同恒」計劃，提供包括快速測試套裝、口罩及消毒用品的抗疫包，惠及有需要的長者及基層家庭。與此同時，恒生與香港家庭福利會開設抗疫及情緒支援熱線。另外，恒生義工團隊亦會與香港中華基督教青年會合作聯繫有需要人士，尤其是長者，以進一步提供適切的支援。

「抗疫同恒」計劃包括購買15萬劑新型冠狀病毒快速測試，75萬個口罩及消毒用品等防疫物資，先轉贈予25,000個長者及基層家庭，以及將5,000劑快速測試捐贈予派送膳食及在社區照顧有需要和獨居長者的前線人員。

 

【防疫抗疫基金】提供一次性10萬元津貼 遊樂場所牌照持有人資助計劃周三起接受申請 截止日期為3月8日 【下一頁

【NFT】保時捷推NFT 拍賣後贈非牟利組織 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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