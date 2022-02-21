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【AAPL】傳iPhone 14進入代工試產階段 鴻海穩坐龍頭

環球政經 20:17 2022/02/21

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據台灣傳媒報道，蘋果公司 (AAPL) iPhone 14近期進入代工試產階段。

報道引述消息人士指，由於尚未取得新產品試產導入量產服務訂單(NPI)，立訊精密將無緣代工高端iPhone 14，預計今年只能拿到基本款iPhone 14訂單，成為第二供應商；鴻海則穩坐iPhone代工龍頭寶座。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

據業內人士分析，於每年2月中下旬，蘋果通常會向代工廠發出新手機產品試產訂單，介紹今年新產品的計劃代工廠其後要準備物料清單(BOM)，建立適當的生產與測試機器、質量監測過程。試產後，代工廠要搜集數據，修正異常，當項目經過驗證，後續可以開始進行量產。所以NPI被視為接獲訂單進入量產的早期階段。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁】

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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