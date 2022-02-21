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【俄烏衝突】俄羅斯股市跌逾一成　俄稱5名嘗試越境破壞分子被殺死、烏方否認

股市 22:06 2022/02/21

分享：

俄羅斯交易系統市值加權指數跌近一成

俄羅斯與烏克蘭局勢再度繃緊。據俄媒引述一位俄羅斯軍方官員稱，俄羅斯軍隊和邊防部隊正阻止烏克蘭的「破壞分子」（saboteurs）突破邊境，有五名試圖越境的人被殺死，而烏克蘭武裝車輛亦在俄羅斯羅斯托夫地區被摧毀。市場恐慌情緒持續，俄羅斯交易系統市值加權指數（IRTS）急速下瀉超過一成，較數小時前再創新低，最低見1219點，最新報1233點，跌11.4%。

烏克蘭軍隊其後否認這一說話，並指這是假新聞，是俄羅斯為對烏克蘭採取軍事行動而製造的一連串虛假藉口。

數小時前，據俄聯邦安全局表示，從烏克蘭境內發射的一枚炮彈擊中俄羅斯一座邊防哨所。不過，烏克蘭邊防局回應指，烏方並沒有從烏克蘭領土向俄羅斯羅斯托夫地區的邊防檢查站開火。

另外，今日較早前，克里姆林宮表示，俄羅斯以及美國尚未有具體計劃，就兩國元首之間舉行峰會，被外界解讀為，透過外交解決俄烏問題的可能性已大大降低。不過克里姆林宮發言人表示，不排除有舉行峰會的可能性，但目前只針對外長級別的會議有具體計劃。

*烏克蘭、俄羅斯局勢反覆怎解讀？重溫《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署*

相關文章：【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息

【美股焦點】倘俄羅斯烏克蘭開戰　大摩預警美股「極地漩渦」

記者：梁安琪

經濟 指數 烏克蘭 俄羅斯

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