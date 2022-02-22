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美國租金升幅最勁10大都會區 第1位租金按年升一半

環球經濟金融 09:05 2022/02/22

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有地產網站調查美國各個地區的租金，發現美國最大的50個都會區在過去一年的租金升幅近兩成。網站更盤點美國10個租金升幅最強勁的都會區，而位列榜首的地區租金過去一年升幅接近一半。

美國佛州擬重罰嚴格防疫地區 抽15.6億教育資助 【下一頁】

【復必泰】美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron 【下一頁】

Realtor.com的調查主要分析2020年12月至去年12月期間，美國各個都會區兩房或以下單位的租金。全美50個最大都會區的租金中位數升幅連續6個月達雙位數，租金中位數升至1,781美元（約1.39萬港元），升幅達到19.3%。

美國租金升幅最強勁10大都會區

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調查顯示去年美國整體兩房或以下單位的租金中位數平均按年增至10.1%，而兩房單位按年升幅最顯著達11.7%。

美國太陽帶地區的都會區租金升幅最大，包括佛羅里達州奧蘭多、內華達州拉斯維加斯、加州聖地牙哥、田納西州孟菲斯、亞利桑那州鳳凰城等州分的都會區，租金中位數按年升幅都超過25%。

美國上月通脹率按年升7.5%，創過去40年來最大增幅。雖然不少經濟學家預計隨著疫情影響的供應鏈危機會逐漸解除，通脹率也將隨之下降。

但由於住屋成本佔消費者價格指數約三分之一，租金急升或令通脹於今年內維持於高位。

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責任編輯：鄭錦玲

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