【遊戲監管】逾半年未有新批出遊戲版號　遊戲收入怎算？

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美股或出現技術性熊市？譚智樂：科技股短炒建議先沽貨（有片）
中國手機遊戲市場再度受市場關注，雖然內地自去年8月未有再批新遊戲版號，讓遊戲企業有新產品收費，但在旺季效應下，收入流水仍可突破180億元（人民幣，下同）水平，據伽馬數據，今年1月中國手遊市場銷售收入222.4億元，按月增長20.3%，按年增長17.8%，因受農曆新年旺季帶動，以及同期推出新遊戲，亦帶旺收入，包括去年12月上綫的《文明與征服》、《劍俠世界3》，以及1月上綫的《天使之戰》。《文明與征服》首月預估流水在5億元以上。反映就算無大熱新遊戲接捧，靠旺季及遊戲更新，仍有短綫的收入動力。
|日期
|流水(億元人民幣)
|按月變幅
|1/2022
|222.4
|+20.3%
|12/2021
|185.0
|+1.8%
|11/2021
|181.7
|-2.5%
|10/2021
|186.4
|+3.4%
|9/2021
|180.3
|-6.3%
|8/2021
|192.4
|+5.7%
1月份內地遊戲收入流水測算榜中，首3名分別為騰訊 （00700） 的《王者榮耀》及《和平精英》，以及米哈遊的《原神》。尤其是《王者榮耀》推動春節活動，刺激用戶的活躍度，以及刺激了用戶增值。
海外市場方面，中國自主研發遊戲的海外市場實際銷售收入為15.95億美元（折算約101億元人民幣），按月增長5.3%。《原神》獲得高關注度。
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記者：譚志偉