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【遊戲監管】逾半年未有新批出遊戲版號　遊戲收入怎算？

股市 19:20 2022/02/21

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【遊戲監管】逾半年未有新批出遊戲版號　遊戲收入怎算？

中國手機遊戲市場再度受市場關注，雖然內地自去年8月未有再批新遊戲版號，讓遊戲企業有新產品收費，但在旺季效應下，收入流水仍可突破180億元（人民幣，下同）水平，據伽馬數據，今年1月中國手遊市場銷售收入222.4億元，按月增長20.3%，按年增長17.8%，因受農曆新年旺季帶動，以及同期推出新遊戲，亦帶旺收入，包括去年12月上綫的《文明與征服》、《劍俠世界3》，以及1月上綫的《天使之戰》。《文明與征服》首月預估流水在5億元以上。反映就算無大熱新遊戲接捧，靠旺季及遊戲更新，仍有短綫的收入動力。

日期 流水(億元人民幣) 按月變幅
1/2022 222.4 +20.3%
12/2021 185.0 +1.8%
11/2021 181.7 -2.5%
10/2021 186.4 +3.4%
9/2021 180.3 -6.3%
8/2021 192.4 +5.7%

1月份內地遊戲收入流水測算榜中，首3名分別為騰訊 （00700） 的《王者榮耀》及《和平精英》，以及米哈遊的《原神》。尤其是《王者榮耀》推動春節活動，刺激用戶的活躍度，以及刺激了用戶增值。

海外市場方面，中國自主研發遊戲的海外市場實際銷售收入為15.95億美元（折算約101億元人民幣），按月增長5.3%。《原神》獲得高關注度。

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

 

【騰訊股價】騰訊重挫謠言四起　傳遭「監管重錘」、騰訊公關總監：發放者已銷號

【互聯網監管】遊戲版號審批傳停＋抵制炒作元宇宙　騰訊逾200億成交挫半成

記者：譚志偉

港股 騰訊控股（00700）

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