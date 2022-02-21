【網絡安全】NFT交易平台OpenSea遭黑客攻擊 盜取逾1.3千萬

非同質化代幣（NFT）交易平台OpenSea早前被黑客利用漏洞，盜取了該平台32個用戶，254個NFT，價值約達170萬美元（約1,326萬港元）。在被盜的 NFT 中，包括來自 Bored Ape Yacht Club 和 Azuki 的作品。

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大部分攻擊發生在當地時間上周六（19日）下午5點到晚上8點之間，總共針對32個用戶。Web3 is Going Great網誌創建人Molly White估計，被盜代幣的價值超過170 萬美元。攻擊發生時，OpenSea正在更新其合約系統，但OpenSea否認攻擊源於新合約。該公司行政總裁Devin Finzer在當天晚上表示，相信這是一次釣魚攻擊，但具體的釣魚操作是在哪裡發生目前還無法判定，但根據我們與32位被攻擊用戶的溝通結果，我們已經排除了一部分可能。

據外媒《The Verge》的猜測，這次攻擊似乎利用了開源協議的漏洞，Wyvern協議是大多數NFT智能合約的開源標準，具靈活性，黑客先令目標人物簽署合約， 再利用調用他們自己的合同來完成交易，在不付款的情況下轉移NFT的所有權。

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責任編輯：黃苑筠