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【互聯網監管】字節跳動低價出售海豚股票、傳完全剝離證券業務　去年收購港證券行

新經濟追蹤 19:01 2022/02/21

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【互聯網監管】字節跳動低價出售海豚股票、傳完全剝離證券業務　去年收購港證券行

內地發改委上周發文引導外賣互聯網平台「讓利」後，互聯網監管憂慮再起，科企也再傳出精簡非核心業務。抖音、TikTok母企字節跳動去年傳出退出證券業務，A股華林證券（深：002945）最新公布，以2000萬元（人民幣，下同）現金買入字節跳動旗下、經營海豚股票的「北京文星在線科技」，交易價遠少於去年字節跳動傳聞以約5至10億元估值放售。

內地傳媒引述消息指，交易完成後，字節跳動將下線並不再營運海豚股票APP和對應證券業務。字節跳動相關人士透露，除了海豚股票App與文星在線，其證券業務其他主體也均在與潛在交易方接觸或者內部關停過程中，字節跳動將完全剝離證券業務。

騰訊重挫謠言四起 傳遭「監管重錘」、騰訊公關總監：發放者已銷號，可見【下一頁】

據華林證券通告，文星在線2017年成立，去年全年收入2851萬元，虧損164萬元。隨字節跳動為公司清理負債，至1月底，文星在線淨資產為1404萬元，較前一個月月底的淨負債7952萬元，大幅改善。

字節跳動去年初還在擴大證券業務，並將牌圖擴大至香港，於去年初收購亞洲太平證券，再改名為「恒星證券」。據證監會資料，恒星證券現時只有1號牌（證券交易）。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

 

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