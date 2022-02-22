【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀

Omicron變種肆虐全球，而且傳染性強，已完全接種新冠疫苗者亦不能忽視其嚴重性。其中挪威的調查發現，已完全接種新冠疫苗的Omicron患者中，出現8種主要症狀。

南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力 【下一頁】

挪威的研究人員進行一項研究，成功追蹤去年11月26日的117名派對參與者當中的111人，其中有66人確診感染新冠病毒、有15人懷疑受感染。111名參與者中，89%人已接種兩劑疫苗，全部沒有打第3針。

根據發表在傳染病和流行病學期刊《Eurosurveillance》的調查結果，確診感染患者出現8種主要症狀，包括咳嗽、流鼻涕、疲倦、喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛、發燒及打乞嗤。

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研究發現，咳嗽、流鼻涕及疲倦是已完全接種疫苗新冠患者最常見的感染症狀，反而較少出現打乞嗤及發燒。此外，有專家指已接種疫苗的患者，會出現作嘔感染症狀。

有專家亦表示，若民眾出現疲勞及頭暈症狀，很可能已感染Omicron變種。疲勞不僅是感覺疲倦，亦會導致肌肉酸痛、虛弱、頭痛甚至視力模糊及食慾不振，從而轉化為身體疼痛。德國有報告指，柏林醫生發現35歲新冠患者入院後反復暈厥，認為頭暈與Omicron存在明確聯繫。

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責任編輯：郭麗明