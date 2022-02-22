  • 10°C
香港時間 : 2022222日 (二) 08:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Omicron】挪威研究：已打針患者常見8大感染症狀

環球社會熱點 08:05 2022/02/22

分享：

Omicron變種肆虐全球，而且傳染性強，已完全接種新冠疫苗者亦不能忽視其嚴重性。其中挪威的調查發現，已完全接種新冠疫苗的Omicron患者中，出現8種主要症狀。

南非研究：完成接種者感染 擁更佳免疫力 【下一頁】

挪威的研究人員進行一項研究，成功追蹤去年11月26日的117名派對參與者當中的111人，其中有66人確診感染新冠病毒、有15人懷疑受感染。111名參與者中，89%人已接種兩劑疫苗，全部沒有打第3針。

根據發表在傳染病和流行病學期刊《Eurosurveillance》的調查結果，確診感染患者出現8種主要症狀，包括咳嗽、流鼻涕、疲倦、喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛、發燒及打乞嗤。

侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀 【下一頁】

研究發現，咳嗽、流鼻涕及疲倦是已完全接種疫苗新冠患者最常見的感染症狀，反而較少出現打乞嗤及發燒。此外，有專家指已接種疫苗的患者，會出現作嘔感染症狀。

有專家亦表示，若民眾出現疲勞及頭暈症狀，很可能已感染Omicron變種。疲勞不僅是感覺疲倦，亦會導致肌肉酸痛、虛弱、頭痛甚至視力模糊及食慾不振，從而轉化為身體疼痛。德國有報告指，柏林醫生發現35歲新冠患者入院後反復暈厥，認為頭暈與Omicron存在明確聯繫。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡有意設富人稅 財長：資金易流動難實現
2022/02/21
新加坡有意設富人稅 財長：資金易流動難實現
【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證
2022/02/21
【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證
英女子「被離婚」12年才得悉 丈夫再婚兼育有子女
2022/02/21
英女子「被離婚」12年才得悉 丈夫再婚兼育有子女
Justin Bieber確診新冠肺炎 曾出席超級碗派對
2022/02/21
Justin Bieber確診新冠肺炎 曾出席超級碗派對
馮德萊恩遭烏干達外交部長無視 打招呼握手無哂影
2022/02/21
馮德萊恩遭烏干達外交部長無視 打招呼握手無哂影

你可能感興趣

新加坡有意設富人稅 財長：資金易流動難實現
18:12 2022/02/21
新加坡有意設富人稅 財長：資金易流動難實現
【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證
18:00 2022/02/21
【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證
英女子「被離婚」12年才得悉 丈夫再婚兼育有子女
17:30 2022/02/21
英女子「被離婚」12年才得悉 丈夫再婚兼育有子女
疫情 傳染病 新冠肺炎疫情 挪威 新冠肺炎 疫苗

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫
【美國疫情】確診急降一半 專家料Omicron帶動群體免疫
馮德萊恩遭烏干達外交部長無視 打招呼握手無哂影
馮德萊恩遭烏干達外交部長無視 打招呼握手無哂影
【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國
【英國疫情】將取消確診者隔離要求 為歐洲首國
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
英女王確診新冠肺炎 病徵似輕微感冒
裸背變小提琴名作估價5500萬 料成史上最貴相片
裸背變小提琴名作估價5500萬 料成史上最貴相片
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月22日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款