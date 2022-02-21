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【火速成交】一眼相中心水屋苑特色單位　買家漏夜講價終獲減88萬　蔚藍灣畔放盤4日即成交

股樓投資 18:53 2022/02/21

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睇樓揀中心儀單位，機不可失，有買家心急入市，睇樓一次後即與業主議價至凌晨，終獲減價成功購得單位。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳蔚藍灣畔6座頂層，單位實用面積約488平方呎，附355方呎天台，兩房間隔，外望罕有東南雙海景。單位放盤4日，原開價1,068萬元，減價88萬元或8.2%，以980萬元成功易手，折合實用面積呎價約20,082元。

蔡庭勇補充，上述特色單位享戶外空間，吸引準買家入市。買家當初首選地鐵站上蓋及大型商場屋苑，只睇一次樓便立刻還價。雙方經過一輪議價直到凌晨，業主終被誠意打動，以980萬割愛售出單位。

據了解，原業主於2014年11月，以約685萬購入上述單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利295萬元或約43%。另外，上述為屋苑本月首宗二手成交，現時約有60個放盤提供，叫價由798萬元起。

【多圖】單位有特色設計兼新淨雅致　租金合心水即火速承租　柏慧豪園頂層戶呎租26.1元下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 蔚藍灣畔 利嘉閣 將軍澳

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