【疫苗接種】港怡醫院兒童社區疫苗接種中心 3月1日起增加疫苗數量逾一倍 每月最多可提供16,080劑

鑑於兒童接種 2019 新型冠狀病毒疫苗的迫切需要,由香港大學醫療系統營運的港怡醫院兒童社區疫苗接種中心宣佈將會於3月1日起，將其每日可接種疫苗的數量增加至平日540 劑，周末660 劑，即由目前每月8,000劑,增加至16,080 劑。

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同時,中心的開放時間亦會延長，由3月1日起，社區疫苗接種中心將會每周全天候七天工作,星期一至星期五每日開 放 10小時,由上午10時至晚上8時，星期六及星期日則每日開放12小時，由上午8時至晚上8時。公共衛生醫學講座教授梁卓偉教授對有關安排表示是鑑於近日疫情嚴重，不少家長擔心子女健康，對接種疫苗需求殷切，因此才作出有關特別安排，希望能盡快為更多兒童接種疫苗。

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如有查詢或團體預約，請致電疫苗接種計劃熱線:3142 2366。

預約接種疫苗,請瀏覽:https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

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記者：鄭日棱