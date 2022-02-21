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【業績｜房託】冠君產業信託去年每基金單位分派跌8.7%　料社交距離措施續影響租戶業務

股市 18:50 2022/02/21

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冠君產業信託去年每基金單位分派跌8.7%　料社交距離措施續影響租戶業務

冠君產業信託 （02778） 截至去年底止全年，可分派收入按年跌3.3%至15億元，每基金單位分派8.7%至0.2279元，其中末期分派為0.1082元，全年分派比率跌5個百分點至90%。冠君產業信託指，疫情持續令香港的寫字樓和零售物業市道仍不明朗，復甦困難重重，限制社交距離的措施將繼續影響租戶業務。

冠君產業信託指，儘管生活時尚行業租戶對朗豪坊辦公樓的需求逐見改善，但今年1月初公布的新一輪限制社交距離措施，包括強制健身中心和美容院停業，令復蘇勢頭或稍為放緩。如該等措施維持一段時間，現時朗豪坊辦公樓市場租金回升的趨勢將會受挫。但是，出租率上升將為該物業的租金收益提供一定的緩衝作用。

去年朗豪坊辦公樓的租金收益跌3.4%至3.6億元。信託指，生活時尚行業租戶的租賃勢頭轉強，傳統寫字樓租戶仍以成本控制先行，部分傳統寫字樓租戶選擇縮減規模及搬遷，但受惠於美容和保健行業租戶的租賃勢頭回升，物業的出租率於去年底升至96.3%。

朗豪坊商場方面，租金收益跌9.1%至6.7億元，基本租金收入減少14.3%至5.75億元，主因續租租金下跌，以及主要租戶撤出後長達數月的空窗期，平均現收租金跌至去年底的165元。去年朗豪坊商場人流按年增12.2%，但仍不及疫前水平。

去年租金收益總額按年跌5.2%

鑑於中環甲級寫字樓市場供應不缺，加上租戶取態審慎，業主普遍採取靈活的定價策略，令區內市值租金持續受壓，花園道三號去年租金收益跌3.8%至14.6億元。不過，隨現有及新租戶的需求在下半年逐步恢復，帶動花園道三號的出租率上升至去年底的89%

總括而言，信託的租金收益總額按年跌5.2%至25億元，物業經營淨開支升4.1%至3億元，物業收益淨額跌6.4%至22億元。

截至去年底，物業組合總值為653億元，按年跌3%，主因租值估算下跌。

相關文章：

【可持續發展】冠君產業信託與星展訂立與可持續發展掛鈎的交叉貨幣掉期交易

【業績｜房託】冠君產業上半年可分派收入減少1.8%　每單位分派0.12元

 

港股 疫情 朗豪坊 冠君產業信託（02778）

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