【消費熱話】酒店推88蚊2餸飯套餐 獲網民讚味道佳 「2餸1湯有甜品好抵」

疫情爆發，食肆晚上6時後禁堂食，意外造就了2餸飯大行其道，每晚均見長長人龍排隊買飯，估不到這股風氣也吹到酒店，推出88元兩餸飯外賣套餐，有網民在嘗試過這個2餸套餐後，在討論區發帖，指味道頗佳，更讚套餐包一客甜品「拿破崙」，88元算是抵食。

網民在香港討論區以「酒店兩餸飯」發帖，表示「今日見到就心血來潮去買嚟試下，點知去到好多人，等成粒鐘...味道就唔差，咕嚕肉完全無骨，個XO醬西蘭花班球都好夠味」，並附上套餐之照片。

酒店2餸飯套餐有咩食：

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就照片所見，該套餐包括一客咕嚕肉、XO醬西蘭花班球、一碗餐湯、一碗蛋炒飯及一個芒果拿破崙，賣相還算不錯。據他表示，套餐是在8度海逸酒店所買，售價88元，雖然等候時間較長，但還算是很抵，「如果酒店黎講真係唔算貴，係對比出面d兩餸飯就貴左少少，但質素幾好」

此帖一出，引起不少網友討論，對酒店也有2餸餐很感興趣。

網友回應：

咁又抵噃，有湯有甜品酒店出品

酒店冇生意咩都要試啦

價錢可以接受，大家樂一餸一湯都要60元

而家頗多大酒樓都減價搶外賣客, 酒樓水準應該不俗, 我情願去幫襯呢啲酒樓嘞

呢堆野 $88茶餐廳都未必做到俾你，而家喺酒店出品呢個價錢簡直係賤價，平時飲杯咖啡都呢個價啦

8度海逸酒店是最近一星期開始推出兩餸飯套餐，從酒店網頁及Facebook所得資料，套餐包括一客野菌忌廉湯、2個小菜（7揀2）、1個飯及甜品（可選拿破崙或蛋白杏仁茶），另加60元可額外再加購一款特別菜式，包括香港煎三文魚配日式燒汁、泰式海南雞配時蔬、日式雜刺身壽司併盤等。

這個套餐推出後，反應似乎真的很熱烈，8度海逸近日在其Facebook專頁上發文，表示「感謝各位對8度餐廳的支持，由於近日HK$88滋味晚市外賣套餐反應非常熱烈及踴躍，對於客人需要長時間的等候我們深表歉意。為提供更清晰指引，滋味晚市外賣套餐由即日起晚上6時至10時，只接受到場點餐服務。」

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責任編輯：李兆明