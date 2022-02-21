【再工業化】本地建築公司設3萬呎智能生產線　產量升9倍、成本反跌3成

▲ 「鋼筋摩擦壓接智能生產線」利用智能化工廠預製組件。（資料圖片）

本港建築工程公司「蘇利亞」與香港生產力促進局簽署合作協議，設立本港建造業界首條「鋼筋摩擦壓接智能生產線」，項目廠房及工場佔地預計超過3萬平方呎，所生產的預製組件主要供應本地市場。

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蘇利亞擁有20多年本地鋼筋工程經驗，承接本港多項大型建築項目。目前本地建造業市場每年需要安裝約300萬個鋼筋連接器，主要依賴工人在工地現場安裝。工作量龐大，加上地盤環境限制及工人經驗參差，令出品質量難獲保證，甚至引發建築物結構安全等問題。

該企針對其營運需要及盼解決痛點，故與生產力局合作，度身訂造了符合工地使用標準的「鋼筋摩擦壓接智能生產線」，利用智能化工廠預製組件，提升建築構件的質素及供應的穩定程度。此項目已成功申請港府創新科技署「再工業化資助計劃」，獲資助總開支的3分之1，約490萬元。

蘇利亞董事郭木水指，透過「鋼筋摩擦壓接智能生產線」，工人可全方位監測生產線的實時狀況，確保預製組件在原材料、加工、運輸、交付等各工序的質素及合規性，更大幅提升產量8至9倍，預計每日產量可達4,200個。

實時數據亦可支援機器預測性維護，避免因意外停工的風險及其引致的經濟損失，整體生產成本減少30%。生產力局又為員工安排了工業4.0培訓，傳授智能創新概念及利用數據分析以改善企業及生產線的方案。

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責任編輯：葉泳珊