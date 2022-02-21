【網絡安全】疑現安全漏洞？　黑客入侵Microsoft Teams聊天室發送惡意軟件

▲ 最近有黑客入侵Microsoft Teams帳戶，之後更進入聊天室，向與會者發送惡意軟件，以收集對方電腦的資料。

不少企業會利用Microsoft Teams進行視像會議，資訊安全公司Avanan最近發現，有黑客入侵Microsoft Teams帳戶，之後更進入聊天室，向與會者發送惡意軟件，以收集對方電腦的資料。Avanan亦建議兩個措施，避免用戶的Microsoft Teams帳戶遭入侵。

【NFT安全】OpenSea用戶遭網絡釣魚攻擊 損失逾1,300萬元

Avanan發現，這些攻擊由今年1月開始並偵測到數千次攻擊。公司的研究人員Carl Rogers表示，現時大部分攻擊都是在美國的企業中發現，當中以媒體公司佔最多Avanan指，黑客會在Microsoft Teams帳戶的聊天群組中發送一個內含木馬的「User Centric」的執行檔，誘使用戶點擊。一旦執行，該惡意軟件收集相關作業系統、其電腦內硬件的詳細資料、作業系統版本，以及安裝的修復程式等電腦安全狀態。

【Apple】防止AirTag惡意跟蹤 美國紐約州總檢察長提出多個安全建議

Avanan建議：



（1）留意檔案內容：打開檔案前先檢查它們會否含有惡意內容、看到不熟悉的檔案時即時與IT人員聯絡



（2）制定安全措施：保護公司所有內部人員的通訊安全，包括Teams

【網絡安全】搵工要小心！ 假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%

責任編輯：廖淑瑩