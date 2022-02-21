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【大行點睇】國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股

股樓投資 21:29 2022/02/21

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國信證券發表最新一份港股策略報告。報告建議，應繼續朝四條主線，包括流動性、本地股、行業及回購，尋找港股投資機會。最新的模擬投資組合也推薦10隻港股。

國信最新推薦港股名單：

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國信認為，港股的流動性只及美股和A股的一部分，因此一旦市場下跌時，機構投資者會爭相沽出小型股，相對下大型股的抗跌力較高。其次,港股內的本地股在過去3個月俱跑贏國企指數，其中銀行股在美聯儲局加息預期的提振下，俱出現較大升幅。

【異動股】北京多個輔助生殖項目納入醫保 錦欣貝康全日炒上近一成   詳情請看【下一頁

【阿里巴巴9988】阿里否認天貓更名自營 澄清僅為探索項目   詳情請看【下一頁

另一方面，港股通股份近兩月亦發揮防守性，除了銀行，石油石化、農牧及建築材料表現較佳。國信認為，銀行及公用股適合作防守配置，基建股則是市場對政策的期待板塊，石油股則跟隨全球油價走向。該行又指出，進行回購的企業除提高股票流動性，防止恐慌情緒蔓延，給予市場信心。尤其是現金流強勁，有力進行連環回購的企業。

同場加映【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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