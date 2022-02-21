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【RCEP】香港已申請加入RCEP　加強15國貿易聯繫

商業 18:25 2022/02/21

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區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）於2022年1月1日生效，全球最大多邊貿易協議及最具發展潛力自由貿易區正式落地，約90%商品關稅將陸續減少或取消，香港工業貿易署署長盧世雄指香港要與RCEP成員保持緊密的聯繫，港府已在今年1月中申請加入RCEP，預計約18個月後可加入。RCEP是新自由貿易經濟體，對香港經濟發展、中小企都帶來商機。

【防疫抗疫基金】文化及康體活動人員可獲特惠金　活動取消可獲全額酬金

盧世雄今日在「RCEP」對香港的啟示研討會上表示，本港與RCEP經濟體貿易總額達9626億美元；服務總額1030億美元，是本港貿易總額的60％，他認為本港具有優越條件，可為RCEP經濟體推動協同效應，強化成員國之間例如日本及南韓間的貿易連繫。

RCEP涵蓋15個國家，當中涉及全球經濟增長速度最快貿易區域，經濟規模佔全球GDP30%，他認為，要擴展香港自由貿易協定，需要與RCEP保持緊密聯繫，而RCEP區域產業鏈亦有助降底關稅，加強高端製造業發展，有助原產地規劃，各RECP成員能更靈活運用各地資源，若配合金融科技及國家十四‧五規劃，可促進互利共贏的經濟發展。

T-Box升級轉型計劃
香港貿易發展局副總裁劉會平則在會上指，香港若加入RCEP，定是疫情後的好消息，因為可推進香港的金融、專業及法律服務業發展，他建議香港在轉口貿易地位需再加強，在不同區域經濟體之間協作。

近年東南亞等地發展，如印尼遷都及泰國東部經濟走廊等，若好好把握，或可推進港商中小企與及外資項目合作。另貿易局推出為期3至6個月的T-BOX升級轉型計劃，免費助中小企擴展業務至RCEP地區提升競爭力，通過展覽會及網上促進兩地及多邊貿易，研討會方式向東盟推廣創新科技服務，促進本地初創公司合作機遇。

【職場文化】高包容度領導方式　有助大辭職潮下留住人才

可成為RCEP國際人才資料中心
全球化智庫(CCG)理事長王輝耀則認為，RCEP為香港帶來的機遇是繼續鞏固深化成為超級連絡人的連接中心地位，並且建議香港成為RCEP研究中心，也可發展成為RCEP國際人才資源發展中心，甚至RCEP示範區，以不同產業帶來更多發展。

記者：向頌勤

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