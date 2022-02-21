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【港鐵削班次】港鐵客量跌4成、月內第二度削班次　2.25再削非繁忙時段班次、全月通用戶獲電子現金券

Hot Talk 18:21 2022/02/21

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【港鐵削班次】港鐵客量跌4成、月內第二度削班次　2.25再削非繁忙時段班次、全月通用戶獲電子現金券

港鐵公司 （00066） 月內第二度削減港鐵班次。港鐵公司指，港府加強防疫措施後，農曆新年過後，港鐵在平日日間至傍晚、包括繁忙及非繁忙時段的乘客量顯藉減少，較去年12月大降4成；平日晚上8時後，以及周末和公眾假期的乘客量，更下跌約5成至6成。港鐵因此宣布，2月25日（星期五）起，調整部分鐵路綫非繁忙時段的列車服務，而繁忙時段的列車服務則仍然維持不變。

港鐵表示，列車服務調整後，大部分乘客在非繁忙時段的候車時間會較現時稍為延長約一至兩分鐘。

港鐵：2.11起削減非繁忙時段班次 晚上8時後約5至9分鐘一班車，可見【下一頁】

圖看港鐵2月25日起鐵路安排

    點擊圖片放大

港鐵續指，因應Omicron變種病毒的傳染速度前所未有，近日不斷錄得員工因染疫或家居檢疫、隔離而未能上班的個案，若服務再受影響，會及早公布。

港鐵另宣布，此將向持有今年二月份全 月通加強版的乘客送出港幣50元的港鐵車站商店電子購物現金券。為減少社交接觸及保障大家的健康，現金券將透過 MTR Mobile 派發。

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港股 港鐵 港鐵 港鐵公司（00066）

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