【防疫抗疫基金】文化及康體活動人員可獲特惠金　活動取消可獲全額酬金

▲ 康樂及文化事務署將向文化及康體活動人員提供特惠金援助。（資料圖片）

在新冠肺炎疫情陰霾下，自1月初起，文化及康體活動便需暫停。為紓緩疫情對相關活動人員的影響，康樂及文化事務署將向他們提供特惠金援助。

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經「防疫抗疫基金」新一輪注資，康文署為康體活動工作人員提供特惠金援助。對象包括：

1. 康文署直接僱用的康體活動工作人員

2. 在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員

3. 經由康文署直接採購系統向體育總會或體育團體購買服務時，由這些團體所提供的體育教練

康文署將會就就其原定於今年2月4日至28日期間開始或舉行而須取消的活動，再次提供特惠金援助，金額為他們被取消活動原本應得的全數酬金。

受惠於特惠金安排的教練及相關工作人員，無需另行申請，康文署會直接或透過相關體育總會及體育團體安排發放特惠金，預計可於今年3月開始分批發放。

文化場地人員、花卉展攤位亦有特惠金

此外，康文署亦會為因疫情閉館而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處的推廣活動作同樣安排，向各相關講者、故事導師及工作人員提供特惠金。因文化場地關閉受影響的兼職帶位員和兼職票務助理亦會獲發放特惠金。



同時，康文署亦會提供一筆過5,000元特惠金予每個因取消2022年香港花卉展覽而受影響的商業攤位檔戶。

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責任編輯：葉泳珊