▲ 【港交所388】港交所委任歐智華蔡崇信等 續任國際諮詢委員會成員

港交所 （00388） 公布，再度委任HSBC滙豐 （00005） 前行政總裁歐智華、阿里巴巴 （09988） 執行副主席蔡崇信、美國證交會SEC前主席Mary Schapiro，出任港交所國際諮詢委員會成員。

港交所於2019年成立該委員會，由集團主席史美倫擔任主席。港交所指，委員會將作爲港交所董事會的諮詢組織，委員會的成員包括具備國際視野的商界、科技界、金融及經濟界頂尖專家。

Schapiro目前也是彭博資訊全球公共政策副主席兼創始人及主席的特別顧問，歐智華則是沙特阿美（Saudi Aramco）、沙特英國銀行、怡和控股及香港機場管理局董事，三人新任期於2022年2月20日生效。

委員會的其他成員包括：Skandinaviska Enskilda Banken AB、Saab AB及FAM AB主席Marcus Wallenberg，紅杉資本全球執行合夥人、紅杉資本中國基金創始及執行合夥人沈南鵬，以及太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建。

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