【名人沽貨】樂壇天后容祖兒蝕讓賣樓　1,025萬售曦巒帳面損手逾「1球」

新一波疫情爆發以來，二手市場低價成交頻現，個別屋苑錄蝕讓個案，甚至連名人也蝕讓沽C 離場。據土地註冊處資料顯示，樂壇「一姐」容祖兒最近以1,025萬元售出持有單位，帳面蝕過百萬元離場。

單位為銅鑼灣曦巒低層A室，實用面積465平方呎，為一房連儲物室間隔，以1,025萬元成交，實用呎價約22,043元。市場消息指，單位原由容祖兒及其母親以公司名義持有，於2012年以約1,135萬元購入單位，持貨約10年，帳面蝕讓約110萬元離場，貶值約9.7%。據消息透露，單位主要作收租用途，月租約2.5萬元，早於2016年叫價1,500萬元放售，最終累減475萬元成交。

【多圖】單位有特色設計兼新淨雅致 租金合心水即火速承租 柏慧豪園頂層戶呎租26.1元【下一頁】

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