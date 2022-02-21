新加坡有意設富人稅 財長：資金易流動難實現

全球各地針對富裕階層近年提出徵收富人稅，但至今未有太多實質政策落實。新加坡財長黃循財表示，曾經想過徵收富人稅，但因過後資金流動非常高而未推行。不過，黃循財表示正研究措施，讓富裕階層繳納更多稅款。

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黃循財周一（21日）接受CNBC訪問時表示，新加坡希望引入富人稅，及研究如何讓高收入人士交更多稅。黃循財指新加坡密切關注各類型的富人稅，包括向資產增值收稅，但指出有關稅款面對不少困難，如資產及資金的流動性高。

黃循財更表示，若其他地方的政府未有類似的稅款安排，富豪仍能輕鬆把資金及資產轉離新加坡。黃循財強調，新加坡未放棄對富人徵稅，繼續探索不同選擇，亦不排除任何可能性。但黃循財表明，富人稅問題上需要更現實，因此在財政預算中針對物業及豪車徵稅。

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新加坡上周五（18日）公布的財政預算案中，非自住的物業稅由10至20％在2023年升至11至27％，2024年更達12至36％。豪車的稅項亦會提升。新加坡亦增加高收入人士稅率，頭1.2%納稅人的稅率1受影響，預計每年會為庫房帶來1.7億新加坡元收入（約9.86億港元）。

至於去年經濟合作與發展組織（OECD）同意落實的15％企業稅，黃循財指新加坡不依賴稅務競爭投資，因此企業稅代表新加坡需要努力加強非稅務相關元素，如基建﹑人才及總體經濟環境。黃循財表示，新加坡決心維持繼續成為全球最佳商業城市之一。

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責任編輯：吳漢培