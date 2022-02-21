【新西蘭疫情】倘遠離高峰 將取消疫苗通行證

新西蘭的反強制接種新冠疫苗示威持續，數百示威者連續第14日於新西蘭議會大樓外抗議。新西蘭總理阿德恩表示現時仍未是時候放寬防疫措施，預料新西蘭疫情仍需一段時間才能見頂。她表示疫情一旦遠離高峰，當局將解除疫苗通行證等防疫措施。

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新西蘭周一（21日）錄得2,365宗本土確診，有116名新冠患者住院及兩人死亡。阿德恩（Jacinda Ardern）表示疫情可能於3月中下旬或者3至6周後見頂，估計確診數字每3至4日就會增1倍。

阿德恩沒有透露放寬防疫措施的具體時間表，但表示一旦新西蘭疫情遠離高峰期，新增確診數或會急速下降。當局就會率先放寬聚會限制，然後取消強制接種疫苗及疫苗通行證等措施。

她表示目前有3個主要原因減低新冠疫情的威脅性，首先是社區高疫苗接種率；其次是Omicron變種主要引發輕症及重症；再者是口罩令及疫苗通行證等公共防疫措施可減慢傳播。

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阿德恩指上述抗疫計劃有效，指新西蘭每10萬人有46宗確診，而澳洲新南威爾士州及維多利亞州，同期分別每10萬人就有367宗及660宗確診。

她表示難以確定放寬防疫措施的具體時間表，但強調政府必須對新西蘭可遠離疫情高峰充滿信心，又指衛生系統壓力在可控範圍內。

根據網站Our Worla in Data截至周末的數據，新西蘭有82.78%的人口接種最少1劑新冠疫苗，有77.09%人口已經完成2劑接種。

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責任編輯：鄭錦玲